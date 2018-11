Formazioni Fantacalcio, tredicesima giornata Serie A: i consigli e le possibili scommesse. Scopri il jolly da bonus

La tredicesima giornata di Serie A è alle porte: pronti per fare la formazione per il vostro fantacalcio con gli amici? Bene, ecco chi potrebbero essere le sorprese di questa tornata di campionato. Tradizionalmente il primo turno dopo la pausa per le Nazionali può rimescolare un po’ i valori in campo.

Udinese-Roma

Cambio al timone dei bianconeri, punto interrogativo tra i pali. In ogni caso contro la Roma meglio lasciar perdere il portiere friulano. Sarà la volta buona per Dzeko per sbloccarsi? Occhioa Pussetto tra i padroni di casa.

Udinese: Scuffet; Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Pussetto, Fofana, Mandragora, Machis; De Paul; Lasagna.

Roma: Olsen; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Santon; Cristante, Nzonzi; Under, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

Juventus-SPAL

Mandzukic potrebbe far male ai ferraresi, mentre in porta potrebbe anche trovare posto Perin in vista della delicata sfida di Champions League. Per questa volta lasciate perdere i calciatori ospiti.

Juventus: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Ronaldo, Mandzukic.

SPAL: Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.

Inter-Frosinone

Icardi inamovibile, da tenere d’occhio anche Lautaro Martinez. Tra i ciociari potrebbe anche essere la volta buona per Campbell, ma di fronte si ritroverà Handanovic…

Inter: Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Dalbert; Borja Valero, Gagliardini; Candreva, Martinez, Perisic; Icardi.

Frosinone: Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Beghetto; Ciano; D.Ciofani, Campbell.

Parma-Sassuolo

Derby emiliano, occasione per il redivivi Gervinho, ma occhio anche a Stulac, finora non al massimo. Tra gli ospiti potrebbe ben figurare Lirola, mentre Di Francesco dovrà essere ben assistito per far male agli avversari.

Parma: Sepe; Iacoponi, B.Alves, Bastoni, Gagliolo; Barillà, Stulac, Grassi; Gervinho, Inglese, Biabiany.

Sassuolo: Consigli; Marlon, Magnani, G.Ferrari; Lirola, Duncan, Magnanelli, Rogerio; Berardi, Boateng, Di Francesco.

Bologna-Fiorentina

Scommettiamo su Dijks tra i padroni di casa, ma non si può lasciar fuori Calabresi giovanissimo in grande ascesa. Dopo la parentesi in nazionale, potrebbe essere la giornata buona anche per Chiesa tra gli ospiti.

Bologna: Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mbaye, Poli, Pulgar, Dzemaili, Dijks; Palacio, Santander.

Fiorentina: Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi; Gerson, Veretout, Benassi; Chiesa, Simeone, Eysseric.

Napoli-Chievo

Difficile pensare ad un risultato diverso dalla vittoria dei padroni di casa, anche se sarà abbastanza difficile indovinare gli interpreti, dato che Ancelotti fa un turnover che in questi anni non si era mai visto in Campania. Difficile pensare a qualcuno tra gli ospiti.

Napoli: Ospina; Mario Rui, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Rog, Diawara, Ruiz; Milik, Insigne.

Chievo: Sorrentino; Depaoli, Bani, Rossettini, Barba; Kiyine, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini, Birsa; Stepinski.

Empoli-Atalanta

Occhio a La Gumina, che sta salendo di tono, mentre non ha ancora soddisfatto le aspettative Zajc. Tra gli ospiti irrinunciabili De Roon e Gomez.

Empoli: Provedel; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Antonelli; Acquah, Bennacer, La Gumina; Zajc; Krunic, Caputo.

Atalanta: Berisha; Toloi, G.Mancini, A.Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, A.Gomez; D.Zapata.

Lazio-Milan

Match di cartello della tornata, Milinkovic-Savic può far bene, così come Immobile, che nel club si trasforma. Tra gli uomini di Gattuso potrebbe essere una sorpresa Calabria. Suso è una scommessa in questa sfida.

Lazio: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, S.Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Immobile.

Milan: G.Donnarumma; Abate, Zapata, R.Rodríguez; Calabria, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu, Laxalt; Suso; Cutrone.

Genoa-Sampdoria

Scocca l’ora del derby della Lanterna: tutti vorranno essere decisivi nella stracittadina. Piatek e Quagliarella si sfideranno per cercare il gol partita, ma attenzione anche a Bessa tra i rossoblu e Saponara tra i blucerchiati.

Genoa: Radu; Biraschi, C.Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Veloso, Bessa, Lazovic; Kouamé, Piatek.

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Saponara; Defrel, Quagliarella.

Cagliari-Torino

Barella visto in azzurro non si può togliere dall’undici titolare, mentre tra gli ospiti il Gallo Belotti vuole tornare a cantare. Sconsigliati i portieri, potrebbe essere un Monday Night davvero spumeggiante.

Cagliari: Cragno; Srna, Romagna, Ceppitelli, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Castro, Joao Pedro; Pavoletti.

Torino: Sirigu; Izzo, N’Koulou, Djidji; De Silvestri, Meitè, Baselli, Aina; Soriano; Iago Falque, Belotti.













roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Anton_Ivanov / Shutterstock