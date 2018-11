Inter-Frosinone, orario d’inizio e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni

Dopo la sosta per le Nazionali riparte la Serie A e l’Inter proverà a tornare subito al successo nella sfida contro il Frosinone. I nerazzurri arrivano dalla pesante sconfitta per 4-1 contro l’Atalanta, che ha interrotto la striscia di sette vittorie consecutive in campionato. Dall’altra parte i ciociari sono 19esimi in classifica, ma sono comunque reduci da quattro risultati utili di fila. La squadra di Luciano Spalletti non potrà comunque sprecare questa occasione e dovrà conquistare i tre punti per non perdere ulteriore terreno da Napoli e Juventus.

Inter-Frosinone si giocherà sabato 24 novembre a San Siro con calcio di inizio alle 20.30. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Di seguito il programma completo e le probabili formazioni.

Sabato 24 novembre

20.30 Inter-Frosinone, Serie A 13ma giornata, San Siro

Le probabili formazioni di Inter-Frosinone

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Borja Valero, Gagliardini; Politano, Joao Mario, Perisic; Lautaro Martinez.

FROSINONE (3-4-2-1): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Beghetto; Vloet, Campbell; Ciofani.













Foto: cristiano barni / Shutterstock.com