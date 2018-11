Judo, Europei Under 23: bronzo per Giulia Pierucci nei -52 kg! Elios Manzi fuori al secondo turno

La prima giornata dei Campionati Europei Under 23 di judo di Gyor, in Ungheria, ha regalato la prima medaglia della rassegna per l’Italia con il bronzo di Giulia Pierucci nei -52 kg. L’azzurrina è partita con il successo all’esordio sulla serba Tamara Jovanovic, per poi perdere al secondo turno con la russa Tatiana Plotnikova. Giulia si è successivamente riscattata vincendo contro la romena Camelia Ionita nei ripescaggi e con la spagnola Nina Estefani Esteo Linne nella finale per il bronzo. La judoka italiana ha espresso tutta la sua gioia con le seguenti dichiarazioni rilasciate alla Fijlkam: “Ci speravo tantissimo in questa medaglia perché è in grado di ripagare tutti i sacrifici fatti, il cambiamento di vita finalmente inizia a portare delle soddisfazioni e sono molto contenta. Questo è solo l’inizio. Dedico questa medaglia al gruppo sportivo delle Fiamme Gialle ed alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuta”.

Brutta prestazione invece da parte di una delle punte di diamante della spedizione tricolore, Elios Manzi, che è stato eliminato al secondo turno dei -66 kg maschili dal russo Alim Balkarov dopo aver battuto l’ucraino Karo Marandian al primo turno. Stop al secondo turno anche per Alessia Ritieni nei 48 kg, sconfitta dalla turca Gulkader Senturk ed in seguito dalla spagnola Mireia Lapuerta Comas nei ripescaggi dopo aver esordito con un successo sull’austriaca Lisa Dengg. Mattia Miceli ha vinto il primo combattimento sul turco Cengizhan Donmez per poi venire eliminato al secondo turno dei 66 kg dal serbo Strahinja Buncic. Bollino rosso per Patrick Cala Lesina nei 60 kg e Francesca Giorda nei 48 kg, sconfitti al primo turno rispettivamente dal romeno Lucian Bors Dumitrescu e dalla russa Elizaveta Stepanova.













Foto: Fijlkam