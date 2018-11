Italia-Usa calcio, amichevole: orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni

Dopo lo 0-0 di San Siro contro il Portogallo, la Nazionale italiana di calcio torna in campo domani sera (martedì 20 novembre) alla Luminus Arena di Genk, in Belgio, per affrontare gli Stati Uniti in un’amichevole che può dire molto sul futuro della Selezione allenata da Roberto Mancini.

Molto probabile qualche cambio tra le fila azzurre, con Rugani che dovrebbe schierarsi al centro della difesa, mentre al fianco di Verratti e Barella sono in ballottaggio Gagliardini e Pellegrini, con l’attacco che sarà al servizio di Lasagna, punta centrale del 4-3-3.

Fischio d’inizio alle ore 20:45, con diretta televisiva su Rai 1, che trasmetterà l’evento anche nella piattaforma streaming Rai Play, mentre sarà presente la consueta DIRETTA LIVE su OA Sport.

Il programma della partita:

Ore 20:45 Italia-Usa

Rai 1, Rai Play

Le probabili formazioni:

Italia (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Rugani, Bonucci, Emerson Palmieri; Barella, Verratti, Pellegrini; Politano, Lasagna, Berardi. All. Mancini

USA (4-2-3-1): Guzan; Villafana, Brooks, Miazga, Yedlin; Trapp, McKennie; Weah, Green, Pulisic; Wood. All. Sarachan

Foto: Marcin Kadziolka / Shutterstock.com