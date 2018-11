Calcio, amichevole Italia-Stati Uniti. I precedenti tra le due formazioni. Gli azzurri con sette vittorie in undici incontri

Archiviato il pareggio 0-0 contro il Portogallo che non ha consentito di ottenere il pass per la Final Four di Nations League 2019, la Nazionale Italiana di calcio di Roberto Mancini scende nuovamente in campo, domani alle ore 20.45, allo “Luminus Arena” di Genk (Belgio) contro gli Stati Uniti. Un test amichevole che servirà al CT per vedere all’opera alcuni dei volti nuovi convocati in questi giorni dedicati agli impegni con la maglia azzurra.

Con Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Jorginho, Giorgio Chiellini, Alessandro Florenzi e Lorenzo Pellegrini che hanno lasciato il ritiro, il tecnico nostrano dovrà un po’ reinventarsi la formazione contro gli statunitensi e non sarà un match facile, trattandosi di una squadra forte fisicamente e dotata di buona tecnica. Tra i convocati, ben 16 calciatori giocano in Europa: tra loro anche Tim Weah, figlio di George ex calciatore del Milan e attualmente presidente della Liberia.

Analizzando i precedenti sono 11 i match disputati contro gli States e il computo complessivo è di 7 successi italiani, 3 pareggi e 1 sconfitta. 3 di questi incontri si sono tenuti nella Fase Finale dei Mondiali e nel 1934 e nel 2006 il Bel Paese si è aggiudicato il titolo. Unica eccezione fu il match delle “Notti Magiche” di Italia ’90 quando gli azzurri furono poi sconfitti dall’Argentina di Diego Armando Maradona a calci di rigore in semifinale al San Paolo di Napoli. Nell’elenco dei match considerati ci sono anche quelli in Confederations Cup e nei Giochi Olimpici del 1936, 1948 e 1952. L’unica sconfitta però risale all’incontro più recente, disputato a Genova nel 2012, quando la Nazionale fu superata 1-0 in amichevole per via di una rete di Dempsey al 55′. In quell’occasione fu l’unica volta in cui l’Italia non andò a segno contro gli USA.

I PRECEDENTI TRA ITALIA E STATI UNITI

27.05.1934 Mondiali Italia-USA 7-1

03.08.1936 Olimpiadi Italia-USA 1-0

02.08.1948 Olimpiadi Italia-USA 9-0

16.07.1952 Olimpiadi Italia-USA 8-0

30.05.1984 Amichevole USA-Italia 0-0

14.06.1990 Mondiali Italia-USA 1-0

06.06.1992 Amichevole USA-Italia 1-1

13.02.2002 Amichevole Italia-USA 1-0

17.06.2006 Mondiali Italia-USA 1-1

15.06.2009 Confederations Cup USA-Italia 1-3

29.02.2012 Amichevole Italia-USA 0-1













