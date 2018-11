Italia-Portogallo, Nations League 2019: le novità sulle probabili formazioni. Immobile favorito su Berardi per un posto nel tridente azzurro

Domani sera, alle ore 20.45, l’Italia tornerà allo stadio “San Siro” di Milano per sfidare il Portogallo nell’ultima partita del nostro girone di UEFA Nations League 2018-2019. Gli azzurri, per chiudere in testa il girone e volare alle Final Four, devono assolutamente conquistare i tre punti per sopravanzare i lusitani in vetta alla classifica per poi sperare in un loro passo falso in casa con la Polonia. Per questa sfida delicata sarà indisponibile Federico Bernardeschi, il quale ha lasciato il raduno della Nazionale per il riacutizzarsi di un fastidio agli adduttori, perciò il Commissario Tecnico Roberto Mancini dovrà presumibilmente abbandonare l’idea del tridente con il falso nueve utilizzato ad ottobre sia con Ucraina che con Polonia.

L’unico ballottaggio ancora aperto riguarda proprio il ruolo di prima punta del nostro tridente, con l’attaccante della Lazio Ciro Immobile che è favorito su Domenico Berardi per sostituire il 24enne juventino. Confermati Chiesa e Insigne sugli esterni, oltre alla linea mediana tecnica composta da Verratti, Jorginho e Barella che ha ben impressionato nelle ultime uscite. Recuperato definitivamente Alessandro Florenzi da un piccolo problema fisico, completerà la linea difensiva formata da Chiellini e Bonucci al centro con Biraghi largo a sinistra, mentre sarà Donnarumma a difendere i pali della Nazionale.

Il c.t. dei portoghesi Fernando Santos non dovrebbe effettuare molte modifiche dalle ultime partite, con Rui Patricio in porta e i due terzini “italiani” Cancelo e Mario Rui, mentre Pepe e Ruben Dias compongono la coppia dei centrali di difesa. Dal centrocampo in avanti spazio alla fantasia e al talento con Ruben Neves, William Carvalho, Rafa Silva, Pizzi e la stella Bernardo Silva che supporteranno l’unica punta ex milanista Andrè Silva.



PROBABILI FORMAZIONI DI ITALIA-PORTOGALLO

ITALIA (4-3-3): G.Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; F.Chiesa, Immobile, Insigne

PORTOGALLO (4-3-2-1): Rui Patricio; João Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Mário Rui; Rúben Neves, William Carvalho, Rafa Silva; Pizzi, Bernardo Silva; André Silva













Foto: kivnl / Shutterstock.com