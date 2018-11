Italia-Portogallo in tv, quando comincia e come vederla. Programma, orario e streaming

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-PORTOGALLO DALLE ORE 20.45

Questa sera alle ore 20.45 l’Italia affronterà il Portogallo nell’ultima sfida della fase a gironi della Nations League 2019 di calcio. Sarà una partita decisiva per gli azzurri che per ottenere il pass per la Final Four dovranno per forza battere i lusitani e poi sperare in un risultato favorevole nel successivo match tra Portogallo e Polonia (vittoria dei polacchi o pareggio in caso oggi vincessimo con due gol di scarto). L’Italia tornerà a giocare a San Siro un anno dopo quel maledetto pareggio con la Svezia, che costò agli azzurri la mancata qualificazione ai Mondiali 2018. Ora la squadra di Roberto Mancini è pronta a mettersi definitivamente alle spalle tutto ciò e tornare ad imporre il proprio gioco agli avversari.

Italia-Portogallo sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno e in diretta streaming su Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo.

Sabato 17 novembre

20.45 Italia-Portogallo, Nations League Gruppo 3, San Siro













alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marcin Kadziolka / Shutterstock.com