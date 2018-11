Italia-Portogallo calcio, le probabili formazioni. Mancini si affida ancora al tridente leggero

Roberto Mancini non torna indietro e sembra ormai orientato a fare giocare la sua Italia con il 4-3-3 leggero, un modulo con il doppio play e il tridente leggero mobile che ha già dato soddisfazioni nella vittoriosa trasferta in Polonia e che verrà quasi sicuramente riproposto contro il Portogallo nel match di Nations League in programma sabato 17 novembre (ore 20.45) allo Stadio San Siro di Milano. La nostra Nazionale cercherà di battere i Campioni d’Europa e di continuare a inseguire il primo posto nel girone con annessa qualificazione alla Final Four, la squadra sembra essersi rigenerata e c’è la voglia di ottenere un risultato di prestigio per rilanciarsi dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018.



Il modulo è incentrato in particolar modo su Jorginho e Verratti che sembrano avere trovato un buon feeling a centrocampo ma saranno altrettanto importanti gli interscambi in attacco tra Insigne e Bernardeschi, lo juventino è per reduce da una distorsione alla caviglia e se non dovesse recuperare verrà sostituito da Berardi. Il terzo attaccante sarà verosimilmente Immobile, il centrocampo sarà completato da Pellegrini. Il pacchetto difensivo non subirà mutamenti: Donnarumma tra i pali protetto da Bonucci e Chiellini al centro, Florenzi e Biraghi sulle fasce. Il Portogallo sarà privo di Cristiano Ronaldo, i lusitani dovrebbero scendere in campo col 4-3-2-1, André Silva unica punta supportato da Pizzi e Bernardo Silvia, fanno paura Cancelo e Mario Rui sulle fasce. Di seguito le probabili formazioni di Italia-Portogallo, match valido per la Nations League 2018-2019 di calcio.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Pellegrini, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Immobile, Insigne

Portogallo (4-3-2-1): Rui Patricio; Mario Rui, Ruben Dias, Pepe, Cancelo; Ruben Neves, Renato Sanches, William Carvalho; Pizzi, Bernardo Silva; André Silva













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Osypov shutterstock_1020845281