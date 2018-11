Inter-Barcellona live streaming, orario d’inizio e canale tv. Le probabili formazioni

Oggi martedì 6 novembre lo stadio San Siro sarà teatro della super sfida tra Inter e Barcellona, valida per il gruppo B della Champions League 2018-2019. Un match ricco di fascino che ha attirato tantissimo pubblico e le aspettative sono quelle di un incasso da record alla “Scala del calcio” per la gioia del botteghino.

Dopo tre giornate i blaugrana son a punteggio pieno e sono reduci dal successo contro i nerazzurri al Camp Nou. Un 2-0 netto nel quale la formazione spagnola, pur orfana di Leo Messi, ha messo in mostra la propria superiorità sul piano del palleggio, facendo la differenza nel primo tempo in particolare. La compagine meneghina, davanti ai propri tifosi, vorrà riscattarsi e forte dei sette successi consecutivi in campionato è intenzionata a riscattarsi contro una rivale così prestigiosa. Mauro Icardi, Ivan Perisic e Marcelo Brozovic saranno i punti di riferimento di una squadra che punta tanto sulla fisicità. Basterà per contrastare la tecnica degli avversari? Lo scopriremo.

COME SEGUIRE IL MATCH IN TV E IN STREAMING

Di sicuro il pubblico presente godrà di un grande spettacolo, assistendo ad un incontro che vedrà confrontarsi due delle compagini più importanti del Vecchio Continente su un rettangolo di gioco storico. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Inter-Barcellona, match valido per la quinta giornata della Champions League 2018-2019. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

MARTEDI’ 6 NOVEMBRE:

21.00 Inter-Barcellona

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

INTER-BARCELLONA: PROBABILI FORMAZIONI

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto; Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Rafinha, Suarez, Coutinho

