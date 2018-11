Inter-Barcellona 1-1, Champions League: Icardi risponde a Malcom nel finale, punto prezioso a San Siro

L’Inter è riuscita a pareggiare per 1-1 contro il Barcellona nel big match della quarta giornata di Champions League. Nella bolgia di San Siro, i nerazzurri hanno tenuto testa ai blaugrana e hanno portato a casa un punto preziosissimo in ottica qualificazione agli ottavi di finale: i ragazzi di Luciano Spalletti salgono a quota 7 punti in classifica e conservano tre lunghezze di vantaggio sul Tottenham che ha battuto il PSV Eindhoven, basterà un pareggio a Londra tra tre settimane per passare il turno.

L’incontro si è deciso nel finale. La corazzata catalana è passata in vantaggio all’83’ grazie a Malcom ma quattro minuti più tardi Mauro Icardi si è inventato la rete del pareggio che ha scaldato gli 80000 spettatori presenti e ha permesso alla compagine meneghina di compiere un importante passo in avanti verso l’ingresso tra le magnifiche sedici d’Europa.

Spalletti punta sul 4-2-3-1 con Icardi unica punta supportato da Perisic, Nainggolan e Politano; difesa a quattro con Asamoah, Skriniar, de Vrij e Vrsaljko coperti da Brozovic e Vecino. Gli ospiti rispondono col 4-3-3 senza l’infortunato Leo Messi che si accomoda in tribuna, tridente offensivo composto da Dembelè, Suarez e Countinho; centrocampo formato da Rakitic, Busquets, Arthur; davanti a ter Stegen giocano Roberto, Piquè, Lenglet e Alba.

Il Barcellona domina il primo tempo sotto il profilo del possesso palla e del controllo territoriale, l’Inter fatica a uscire dalla propria metà campo, perde troppi palloni e non riesce a manovrare nella maniera migliore, subendo eccessivamente il pressing degli avversari. I blaugrana si rendono minacciosi con una sassata di Rakitic al 24′, con un contropiede al 30′ con Rakitic e Dembelè che sfiorano la rete e con una stoccata di Suarez su fortunoso rimpallo che costringe Handanovic a un miracolo al 42′. I nerazzurri costruiscono ben poco e non riescono mai a impensierire la retroguardia avversaria.

Nella ripresa l’Inter inizia in maniera più incisiva ma è sempre Handanovic a metterci una pezza prima su Coutinho (53′) e poi su Rakitic (60′). Politano ha una bella occasione al 65′ con un colpo di testa ma non riesce a trovare la porta, l’Inter cresce ma viene beffata da Malcom che prende palla sulla destra e piazza un grande diagonale. Sembra finita ma Icardi ha la forza di arpionare un pallone nel cuore dell’area, si gira e insacca di prepotenza.













Foto: Lapresse