Napoli-Psg 1-1, Champions League: Insigne risponde a Bernat su rigore e i partenopei volano in testa al girone

Foto Cafaro/LaPresse 2 Novembre 2018 Napoli, Italia sport calcio Napoli vs Empoli - Campionato di calcio Serie A TIM 2018/2019 - stadio San Paolo. Nella foto: Dries Mertens (SSC Napoli) esulta dopo aver segnato la rete del 2-0. Photo Cafaro/LaPresse November 2, 2018 Naples, Italy sport soccer Napoli vs Empoli - Italian Football Championship League A TIM 2018/2019 - San Paolo stadium. In the pic: Dries Mertens (SSC Napoli) celebrates after scoring the 2-0 goal.

Termina 1-1 al San Paolo tra Napoli e Psg, nel quarto incontro del gruppo C della Champions League 2018-2019. Una partita ben giocata da entrambe le squadre in cui il risultato di parità è giusto. In vantaggio gli ospiti con lo spagnolo Juan Bernat nel minuto di recupero della prima frazione. Ha risposto Lorenzo Insigne su calcio di rigore al 62′, per fallo di Gigi Buffon su Dries Mertens. Un risultato che proietta in vetta al raggruppamento i partenopei, insieme al Liverpool a quota 6 punti, con gli uomini di Carlo Ancelotti in vantaggio però per lo scontro diretto. Il ko dei Reds contro la Stella Rossa ha riaperto i giochi e questo renderà le prossime due giornate infuocate.

PRIMO TEMPO – Ancelotti conferma il suo 4-4-2 con Insigne e Mertens davanti mentre Fabian Ruiz agisce da esterno sinistro alto. Tuchel conferma lo stesso assetto tattico del secondo tempo di Parigi: 3-4-2-1 con Mbappé punta centrale assistito alla spalle da Di Maria e Neymar; in cabina di regia Verratti coadiuvato da Draxler; Thiago Silva guida la retroguardia a difesa della porta di Buffon. Compagine parigina ben messa in campo e azzurri che faticano a ripartire. Grande controllo del gioco degli ospiti, trascinati da un O Ney in serata di grazia: salta gli avversari come birilli il n.10, servendo palloni al bacio non sfruttati a dovere dai compagni. I ragazzi di Ancelotti faticano a trovare le distanze anche perché i transalpini mantengono un assetto molto alto, impedendo ai padroni di casa di ribaltare il fronte dell’azione. Al di là di qualche conclusione estemporanea di Mertens e Callejon si vede poco. E così nel minuto di recupero arriva la rete di Bernat che, sull’asse Neymar-Mbappé, riceve un pallone al bacio che trasforma in rete.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa è un altro Napoli: gli uomini di Ancelotti alzano il loro baricentro, costringendo gli avversari a correre all’indietro. Va in scena il confronto Mertens-Buffon con l’ex estremo difensore della Juventus che risponde presente in più di una circostanza, togliendo le castagne dal fuoco come si suol dire. Un grossolano errore in chiusura, però, di Thiago Silva viene sfruttato abilmente dal belga, steso in area dal portiere del Psg, uscito in ritardo. Dal discetto Insigne è freddo e pareggia i conti. La formazione di Tuchel riprende il pallino del gioco in mano ed è il solito Neymar a disegnare calcio come nessuno ma Mbappé, imbeccato dall’ennesima invenzione del brasiliano, fallisce il raddoppio da posizione vantaggiosa. Soffrono gli azzurri ma spinti da un Allan caparbio e determinato portano a casa un risultato importante in chiave qualificazione agli ottavi.













Foto: Lapresse