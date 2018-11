Basket, Eurocup 2018-2019: Trento sconfitta a Belgrado, Torino perde in casa con Francoforte

Continua il momento negativo delle squadre italiane in Eurocup. Ancora due sconfitte per Trento e Torino, che praticamente dicono addio anche all’ultima speranza di qualificarsi per la fase successiva. La Dolomiti cade in quel di Belgrado contro il Partizan per 76-71, mentre Torino viene ancora sconfitta in casa da Francoforte per 85-75.

Purtroppo Trento paga un inizio di partita disastroso. Il Partizan domina il primo quarto e alla prima sirena è addirittura avanti sul 22-7. La Dolomiti Energia entra finalmente in campo nella seconda frazione e costruisce anche una bella rimonta, arrivando all’intervallo sul -4. Il Partizan allunga ancora tra terzo e quarto quarto e arriva anche sul 64-49, ma Trento non molla e si avvicina fino al -3 a due minuti dalla fine. Marble purtroppo sbaglia la tripla del pareggio e alla fine sono i serbi a pareggiare. A Trento non bastano i 20 punti di Nikola Jovanovic, mentre il miglior marcatore per il Partizan è stato Jock Landale con 18 punti.

Sesta sconfitta consecutiva per la Fiat Torino, che cede anche a Francoforte. Una partita dominata dalla squadra tedesca che ha comandato fin dal primo quarto e si è trovata poi avanti all’intervallo anche di tredici punti. Francoforte ha proseguito a controllare la partita, con Torino sprofondata anche sotto i venti punti di distacco. La Fiat ha avuto una reazione solo nell’ultimo quarto, ma quando ormai era davvero troppo tardi. Partita pazzesca di Erik Murphy che ha messo a referto 33 punti, mentre per Torino i migliori sono stati Carr e Taylor con 18 punti.

Questi i tabellini delle partite

PARTIZAN BELGRADO – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 76-71 (22-7, 14-25, 20-17, 20-22)

Partizan: Landale 18, Paige 16, Zagorac 12

Trento: Jovanovic 20, Marble 10, Flaccadori 9

FIAT TORINO – FRAPORT SKYLINES FRANCOFORTE 75-85 (21-24, 15-25, 19-23, 20-13)

Torino: Carr 18, Taylor 18, Rudd 13

Francoforte: Murphy 33, Heslip 15, Clark 11













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit Ciamillo