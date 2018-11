Hockey pista, Serie A1 maschile: i migliori italiani della quinta giornata

La quinta giornata della Serie A1 maschile di hockey su pista ci ha lasciato molte emozioni e una capolista solitaria, ovvero i campioni in carica del Lodi (clicca qui per la cronaca), ma ha visto anche ottime prestazioni da parte degli italiani. Andiamo dunque ad analizzare i migliori giocatori del Bel Paese nella nostra top-5.

3 – Massimo Tataranni (Valdagno): semplicemente eterno. A 40 anni suonati l’attaccante lucano è l’anima della squadra allenata da Franco Vanzo, e da buon capitano trascina la compagine nella difficile sfida contro la B&B Service Forte dei Marmi. Sua infatti la rete del momentaneo 2-1, realizzata con freddezza su rigore, per quello che è il suo ottavo centro stagionale.

2 – Diego Nicoletti (Trissino): Andare a giocare al “Capannino” di Follonica non è mai facile, ma il Trissino è riuscito ad esprimere una prestazione al di sopra delle aspettative. 2-2 il risultato finale, ma ciò che colpisce è che la formazione veneta è passata in vantaggio a poco più di 6′ dal termine. Proprio di Nicoletti è l’autore di questa rete, che questa volta ha portato un punto solo alla squadra del presidente Matteo Mastrotto, ma che lancia segnali incoraggianti per il futuro.

1 – Domenico Illuzzi (Amatori Lodi): Non poteva essere altrimenti. Se i lombardi sono in testa alla classifica dopo il successo 5-3 sulla Carispezia Sarzana, il merito è anche e soprattutto del 29enne barese, che blinda la difesa e realizza due reti importantissimi, raggiungendo quota 7 gol in stagione.

Foto: Marzia Cattini