Hockey pista, Serie A1 maschile: Lodi sola al comando, pareggia Follonica

Quinta giornata di gare per la Serie A1 maschile di hockey su pista, che vede al comando i campioni in carica del Lodi, capaci di sconfiggere 5-3 la Carispezia Sarzana, nel big match di giornata, con il Follonica che fatica più del previsto in casa contro Trissino, pareggiando per 2-2.

Tutto facile per Viareggio, che piega 7-2 Thiene grazie alla tripletta di Renato Da Silva, con il Lanaro Breganze che sconfigge 5-4 la Ubroker Scandiano, mai doma neanche in svantaggio 4-1, che a 5” dalla fine trova il -1 finale, mentre il Bassano si conferma tra le mura amiche contro Sandrigo, per 7-3.

Pareggia il Forte dei Marmi, che dopo essere passata in vantaggio con la rete di Marti Casas si fa rimontare dal Valdagno, riacciuffando il pareggio solamente 1’53” dalla fine, grazie a Franco Emanuel Platero. Completa il quadro il 5-2 della TeamserviceCar Monza sul Vercelli.

I risultati di giornata:

Giornata 5 03/11/2018 20:45 UBROKER SCANDIANO LANARO FAIZANE’ BREGANZE 4 – 5 03/11/2018 20:45 STEMA UVP BASSANO SANDRIGO HOCKEY 7 – 3 03/11/2018 20:45 CARISPEZIA SARZANA AMATORI WASKEN LODI 3 – 5 03/11/2018 20:45 CGC VIAREGGIO HOCKEY THIENE 7 – 2 03/11/2018 20:45 IMPREDIL FOLLONICA GSH TRISSINO 2 – 2 03/11/2018 20:45 TEAMSERVICECAR MONZA AMATORI VERCELLI 5 – 2 03/11/2018 20:45 HOCKEY VALDAGNO 1938 B&B SERVICE FORTE DEI MARMI 2 – 2

La classifica aggiornata:

1 AMATORI WASKEN LODI 13

2 IMPREDIL FOLLONICA 11

3 LANARO FAIZANE’ BREGANZE 11

4 B&B SERVICE FORTE DEI MARMI 10

5 GSH TRISSINO 10

6 CARISPEZIA SARZANA 10

7 HOCKEY VALDAGNO 1938 8

8 UBROKER SCANDIANO 7

9 CGC VIAREGGIO 6

10 STEMA UVP BASSANO 6

11 TEAMSERVICECAR MONZA 6

12 AMATORI VERCELLI 1

13 HOCKEY THIENE 0

14 SANDRIGO HOCKEY 0

Foto: pagina Facebook Amatori Lodi