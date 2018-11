Hockey pista, i migliori italiani della sesta giornata di A1. Immortale Massimo Tataranni

La sesta giornata della Serie A1 maschile di hockey su pista ci ha lasciato una Lodi bloccata sul pari dal Follonica, ma ancora al comando solitario della classifica, con ottime prestazioni da parte degli italiani. Andiamo dunque ad analizzare i migliori giocatori del Bel Paese nella nostra top-5.

3 – Alessandro Franchi (Scandiano): se c’è una squadra che punta a sorprendere quella è sicuramente lo Scandiano, ed il suo capitano ne è l’emblema. il 5-1 rifilato al Trissino è una prestazione solida e compatta, che pone gli emiliani ad appena 4 punti dalla vetta di una classifica molto corta. Le doppiette di Pablo Saavedra e Romeo D’Anna aprono la strada, ma il punto esclamativo è della stecca d’oro della A2 2017, che si candida ad una stagione molto importante.

2 – Alessandro Verona (Lodi): i lombardi sono al comando della graduatoria, giocano bene e sembrano una vera e propria corazzata. Non sempre però le cose vanno per il verso giusto, e il Follonica ha messo con i giallo-rossi con le spalle al muro, passando per due volte in vantaggio. Di Verona sono le importantissime reti dei pareggi, 1-1 e 2-2, che smuovono i campioni in carica. Finirà 3-3, ma se Lodi guarda ancora tutti dall’alto è sopratutto grazie al sangue freddo del 23enne di Pietrasanta.

1 – Massimo Tataranni (Valdagno): immortale. Da capitano vero trascina il suo Valdagno nel 6-4 sul Thiene con una tripletta che ha del mitologico. A 40 anni il lucano sta vivendo l’ennesima stagione da sogno, e va in cerca della sua sesta stecca d’oro, che sarebbe anche la terza consecutiva.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Romeo Deganello