Calcio, Serie A 2018-2019: Bologna-Atalanta 1-2. Mancini e Zapata ribaltano la partita nella ripresa

Nell’undicesima giornata della Serie A di calcio l’Atalanta supera in trasferta il Bologna rimontando nella ripresa la formazione felsinea: finisce 1-2 per la Dea che sale a quota 15 in classifica e prende una grande boccata d’ossigeno dopo un inizio di torneo stentato. I padroni di casa invece restano a quota 9 e sono ormai a ridosso della zona rossa.

Eppure la partita era iniziata benissimo per gli uomini di Inzaghi, passati in vantaggio al 3′ con Mbaye, bravo ad anticipare in spaccata il proprio marcatore capitalizzando il bel cross rasoterra di Santander. Nella prima frazione da segnalare i gialli a Gomez ed Ilicic, che limitano un po’ le bocche da fuoco orobiche.

Nella ripresa la mossa che cambia la partita è l’ingresso di Zapata al posto di Barrow: al 57′ Mancini indovina il tiro del pari sfruttando un errato disimpegno della difesa bolognese dopo una bella azione corale, mentre al 70′ è proprio il subentrato Zapata a siglare il sorpasso, approfittando di un gravissimo errore di Mbaye, che anziché liberare l’area di rigore, praticamente serve l’attaccante orobico. Le ultime sostituzioni non sortiscono effetti e la Dea può far festa.













roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Marco Iacobucci EPP Shutterstock.com