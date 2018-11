Hockey ghiaccio, EBEL 2019: Bolzano cade a sorpresa in casa contro Znoijmo e non approfitta del ko dei Graz99ers

Cade a sorpresa l’HCB Alto Adige Alperia nella 21esima giornata della Erste Bank Eishockey Liga – EBEL 2019. Brutto ko per gli altoatesini che vengono sconfitti al Palaonda dai cechi dell’HC Znoijmo con il punteggio di 1-2. Sconfitta bruciante per i Foxes che mancano il sorpasso in vetta ai Graz99ers che, a loro volta, inciampano in casa del Linz. Domani in campo i Vienna Capitals che proveranno a risalire in prima posizione.

Bolzano Hockey-HC Znoijmo 1-2: I Foxes iniziano il primo tempo con buon piglio, scagliando il puck 9 volte verso la porta difesa da Teemu Tapio Lassila, ma senza fortuna. Anche i due powerplay non sortiscono effetti e si passa alla seconda frazione sullo 0-0. La doccia fredda arriva al 22:16 con la rete del vantaggio dello Znoijmo con Patrik Novak su assist di Radim Matus. Bolzano subisce il colpo e non riesce ad incidere in attacco, arrivando all’ultima frazione sotto di un gol. Il terzo tempo si apre con Bolzano che non riesce a rendersi pericoloso, ed i cechi ne approfittano per andare avanti sul 2-0 con la rete di Jan Lattner al 44:55. I Foxes si scuotono al 53:28 con la rete di Marco Insam ma ormai è troppo tardi. Znoijmo vince la quinta gara consecutiva passa al Palaonda e per la squadra di Kai Suikkanen arriva un ko davvero inatteso.

GLI ALTRI RISULTATI

AVS Fehervar-VSV Panaceo 4-2: Vittoria sofferta per gli ungheresi che rimontano un doppio svantaggio iniziale. Il Panaceo, infatti, era andato a segno con Felix Maxa al 19:32 e Alexander Lahoda al 25:36. La risposta dei padroni di casa è immediata, con Andrew Sarauer al 26:45, quindi il pareggio di Csanad Erdely al 29:10, infine l’incontro viene deciso al 54:40 con Timotej Stile che fissa il punteggio sul 3-2. Negli ultimi istanti, con Panaceo che gioca a porta vuota, arriva il poker del Fehervar con Eric Wayne Meland al 59:12.

Medvescak Zagabria-EC KAC 2-4: Prosegue il buon momento del Klagenfurt che passa anche in casa dello Zagabria e vola nelle primissime posizioni della classifica. Doppietta di Stefan Geier al 13:05 e 22:21. Passano 60 secondi ed i croati accorciano le distanze con Tom Zanoski. Il Klagenfurt si riporta avanti di due reti al 36:38 con Mitch Wahl, ma ancora una volta i croati si rimettono in scia con Sebastien Sylvestre, ma al 48:41 ancora Thomas Koch porta il punteggio sul 4-2.

Black Wings Lizn-Graz99ers 5-2: La capolista cade a sorpresa in casa del Linz e pone fine al suo ottimo momento di forma. La partita della Keine Sorgen Eisaren sblocca il punteggio Oliver Setzinger dopo due giri di lancette, ma Linz ribalta immediatamente la situazione con Troy Rutkowski all’8:57, mentre all’11:27 arriva il 2-1 di Corey Locke. Primo tempo pirotecnico con il nuovo pareggio fissato da Travis Oleksuk, prima del nuovo vantaggio dei padroni di casa con Rick Schofield al 19:05. I Black Wings iniziano bene anche il secondo tempo con il 4-2 firmato da Dan DaSilva al 24:32. I Graz99ers provano a rimettersi in carreggiata ma la difesa di Linz non concede chance. Anzi, al 59:13 arriva addirittura il 5-2 finale con gli ospiti che giocavano senza portiere.

Dornbirn Bulldogs-HC Innsbruck 5-3: Sblocca il risultato Innsbruck con la rete di Andrew Michael Yogan al 5:54, ma i Bulldogs pareggiano prima della chiusura del primo terzo di gara con Brock Alexander Trotter al 17:14. Gli Squali ritornano in vantaggio al 37:42 con la rete di Mario Lamoureux, ma il match deve ancora vivere la sua fase più intensa. Al 42:30, infatti, arriva prima il pareggio del Dornbirn, quindi addirittura il 3-2 con Brock Trotter al 44:58. Innsbruck non si scuote e al 46:51 si riporta in parità con Mario Lamoureux. Negli ultimi 10 minuti forcing dei padroni di casa che vanno a rete due volte e chiudono i conti con un 5-3 davvero importante.

CLASSIFICA EBEL 2019

1 Graz99ers 21 +22 42 2 HCBolzano 21 +15 41 3 KAC 20 +18 40 4 VIC 20 +7 39 5 RBS 20 +23 34 6 EHL 21 -3 32 7 HCI 21 -2 29 8 ZNO 20 -10 27 9 AVS 21 -17 26 10 DEC 21 -8 23 11 MZA 19 -20 20 12 VSV 21 -25 16

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULL’HOCKEY GHIACCIO













alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Bolzano Hockey DarioZg / Shutterstock.com