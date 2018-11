Hockey ghiaccio, Champions League 2018-2019: si chiude l’avventura di Bolzano, vittoria netta del Plzen anche nel match di ritorno

Senza storia anche il match di ritorno, valido per l’accesso ai quarti di finale di Champions League 2018-2019, tra i cechi del Plzen e Bolzano. Le Foxes, dopo la pesantissima sconfitta casalinga dell’andata per 6-1, subiscono altre 6 reti in terra nemica riuscendo ad andare a segno solamente due volte per un complessivo di 12-3.



I padroni di casa vanno subito in vantaggio con la rete al 15′ di Milan Gulas (primo dei 4 suoi gol totali) su rigore. Il 32enne si replica in avvio della seconda ripresa su assist del coetaneo Vojtech Nemec, protagonista anche del terzo gol, appena due minuti dopo, che stende Bolzano, non in grado di dare un senso all’incontro odierno, come dimostrato dal successivo gol di Miroslav Preisinger, servito da Miroslav Indrak in situazione di powerplay, per il risultato momentaneo di 4-0. Gli italiani provano a rialzare la testa con la rete dell’azzurro Marco Insam, imbeccato dal finlandese Matti Kuparinen a metà secondo terzo, per poi sprofondare ancora per mano di Gulas al minuto 13:33, a cui risponde il canadese Brett Findlay dopo 20”. Chiude le marcature il sigillo di Indrak, su passaggio vincente di Lukas Kanak in superiorità numerica, nell’ultimo periodo.

Ai quarti i cechi incontreranno la vincente tra Storhamar e Skelleftea, mentre Bolzano dovrà concentrarsi unicamente sull’EBEL, campionato in cui le Volpi sono ampiamente in corsa per la vittoria finale.













Foto: Carola Semino