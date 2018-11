Hockey ghiaccio, Alps League 2018-2019: Valpusteria soffre ma vince sul campo del Bregenzerwald ai rigori e resta imbattuta

Ancora una vittoria per Valpusteria, la 14ma su 14 incontri totali, nel campionato europeo di Alps League 2018-2019. I Lupi si sono imposti, con qualche inaspettata difficoltà, in casa del Bregenzerwald, squadra austriaca da un bel po’ a secco di vittorie. Per gli italiani è arrivato il successo ai rigori, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e dell’overtime, che permette loro di portare a 10 i punti di vantaggio su Lustenau e Feldkirch con ancora una partita in meno da giocare, a testimonianza di un netto dominio nella competizione.

Al seguito di un primo tempo a reti bianche, sono i padroni di casa a muovere la retina per primi, con il gol al minuto 12:20 della seconda frazione di Daniel Ban su assist di Christian Ban in situazione di powerplay. Il gol del pareggio ospite arriva dopo meno di 2 minuti e porta la firma dell’azzurro Gregor Grossgasteiger, imbeccato dal finlandese Marko Virtala. Sia il terzo periodo che i successivi supplementari si concludono senza marcature e il match viene deciso ai rigori, dove a spuntarla sono i gialloneri grazie al sigillo di Armin Hofer.

Appuntamento con l’Alps League a domani, con 4 partite in programma e ben 5 squadre italiane impegnate (Fassa, Cortina, Asiago, Milano e Gherdeina). Per la classifica dell’Alps League 2018-2019 clicca QUI.













Foto: Shutterstock