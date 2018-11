Hockey ghiaccio, Alps League 2018-2019: Valpusteria e Vipiteno battono Milano e Cortina, Ritten corsara sul campo del Kitzbuhel, finalmente Fassa, Gherdeina batte Salisburgo ai rigori

Giunta al termine la fittissima 15ma giornata di Alps League 2018-2019, torneo europeo con tante squadre italiane protagoniste, a partire da Valpusteria, che questa sera ha raggiunto la tredicesima vittoria netta su 13 match disputati, battendo Milano con il punteggio di 6-3 e restando clamorosamente a punteggio pieno. L’altro derby azzurro in programma ha visto la vittoria di Vipiteno in casa contro Cortina per 3-2. Vittorie esterne anche per Ritten, sul campo del Kitzbuhel 6-2 e Fassa, ospite del Klagenfurt, 3-2. Nell’ultimo match serale Gherdeina supera ai rigori il Salisburgo, dopo il 2-2 dei tempi regolamentari.

Partiamo dai Lupi gialloneri che hanno superato i rivali milanesi per 6-3. In gol dopo 12′ Raphael Andergassen, a cui risponde prontamente Francis Verreault-Paul in situazione di powerplay. Nella seconda frazione i padroni di casa mettono il turbo e trovano la rete per ben 3 volte con Andergassen ancora, Max Oberrauch e Lukas De Lorenzo Meo. Milano non molla e si riporta sul 4-3 con le marcature di Riley Brace e Guillaume Doucet, ma ci pensano Markus Gander e Tommaso Traversa a porta vuota a chiudere definitivamente i giochi. Da sottolineare la gran prova di Armin Helfer, autore di 3 assist tutti nel periodo centrale.

Vipiteno soffre ma porta a casa l’importante match contro Cortina, rimanendo attaccato alla zona Playoff. Gli ospiti trovano il vantaggio con il canadese Mathieu Ayotte, imbeccato da Marco Sanna. La reazione dei Broncos arriva sfruttando due volte la superiorità numerica e andando a bersaglio prima con Tobias Kofler, poi con Matthias Mantinger, entrambi serviti da Fabian Hackhofer. La rete del momentaneo pareggio è firmata da Riccardo Lacedelli, cui segue il gol vittoria del difensore Hannes Oberdorfer.

Importanti vittorie esterne per Ritten, che batte nettamente il Kitzbuhel grazie ad un super secondo tempo da 5-0, avente per protagonista principale Daniel Tudin (3 gol in 3 minuti), e Fassa, che vince lo scontro tra le ultime della classe contro il Klagenfurt per 3-2 con la tripletta del norvegese Martin Gran. Chiude la serata Gherdeina, vincitrice inattesa del big match contro il Salisburgo che veniva da 5 successi consecutivi. Dei fratelli Simon e Andreas Vinatzer le marcature che rispondono prima al vantaggio di Julian Klockl e poi a quello di Jesper Kokkila. Dopo un supplementare inconcludente la formazione italiana la spunta ai rigori con il sigillo di Vinatzer.

Per i risultati di tutte le partite clicca QUI.

Per la classifica dell’Alps League 2018-2019 clicca QUI.













Foto: Shutterstock.com