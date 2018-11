Hockey ghiaccio, Alps League 2018-2019: Renon centra l’impresa e ferma Val Pusteria, vincono anche Cortina e Gherdeina

Gli ultimi quattro match della 20esima giornata della Alps Hockey Leaghe 2018-2019 regalano una grandissima sorpresa: Val Pusteria cade, per la prima volta in stagione dopo ben 17 vittorie consecutive, contro il Rittner Buam e non riesce a cogliere il record di successi di fila in questa competizione (rimanendo a pari merito con Asiago 2017/18). Oltre alla vittoria del Red Bull Hockey Jrs, Cortina e Gherdeina vincono i derby contro Fassa Falcons e Milano Rossoblù.

LE PARTITE

Rittner Buam – HC Pustertal Wölfe 5-2. Renon compie l’impresa e regala il primo ko ai Lupi che erano sbarcati all’Arena Ritten con la chiara intenzione di centrare il successo numero 18, ma i padroni di casa non erano minimamente d’accordo. L’inizio del match è equilibrato, dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, ma dal secondo tempo Renon cambia marcia e mette in ginocchio i dominatori del campionato. Tra il 22:36 e il 35:24 la formazione di casa va a segno tre vole, prima con Johan Henrik Eriksson, quindi due volte con Alex Frei. Sembrava già tutto indirizzato verso il Rittner Buam, ma il Val Pusteria prova a riaprire i giochi, andando a rete al 35:24 con Alex De Lorenzo ed al 38:46 con Felix Brunner portandosi sul 2-3. La rimonta, tuttavia, si blocca subito con il 4-2 di Andreas Lutz, mentre al 59:03 Renon fissa il punteggio sul 5-2 finale grazie alla rete di Julian Kostner a porta vuota.

HC Fassa Falcons – S.G. Cortina Hafro 3-4: Il derby ladino va ai veneti che mettono sempre più nei guai i Falcons in classifica. Cortina ha dominato il primo tempo, chiuso in doppio vantaggio con le reti di Nick Bruneteau al 5:19 e Riccardo Lacedelli al 13:53, mentre Fassa ha fatto lo stesso nel secondo, raggiungendo il pareggio con le reti di Diego Iori al 20:22 e Channing Bresciani al 25:16. Cortina rimette il naso avanti al 39:10 con Matthieu Ayotte, prima di chiudere i conti al 57:29 con Andrea Moser. Al 58:30 i Falcons segnano il 3-4 conclusivo con Karl Lars Anton Östman.

HC Gherdeina – Hockey Milano Rossoblu 3-0. Tutto facile per i padroni di casa che regolano Milano sin dall’avvio. Il primo tempo, infatti, si chiude sul punteggio di 2-0 con le reti di David Galassiti all’8:07 e Ivan Demetz al 14:12. La terza rete è arrivata al 29:01 con Derek Eastman, mentre il poker è stato servito da Joel Brugnoli nel corso del terzo tempo.

Red Bull Hockey Juniors – Wipptal Broncos Weihenstephan 4-3 dopo overtime. Successo importante per la squadra di Salisburgo che rimane in scia alle prime posizioni. Dopo essere stata riacciuffata a sei secondi dal termine, la rete della vittoria arriva dopo un minuto di supplementare con Christof Wappis per il 4-3 finale.

CLASSIFICA ALPS LEAGUE 2018-2019

1 Val Pusteria 18 +52 50 2 EHC Lustenau 18 +27 38 3 VEU Feldkirch 19 +27 37 4 Red Bull Jrs 19 +11 37 5 HKO 18 +30 36 6 Asiago Hockey 16 +22 36 7 Jesenice 19 +28 34 8 Renon 16 +21 33 9 WSV 17 +18 32 10 Gherdeina 19 -19 27 11 SG Cortina 18 -12 24 12 EKZ Eisbaren 19 -21 23 13 KEC Kitzbuhel 18 -23 20 14 EC Bregenzerwald 20 -26 17 15 Milano Hockey 18 -30 11 16 Fassa Falcons 16 -32 5 17 EC – KA2 20 -73 2

