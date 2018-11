Golf, PGA Tour 2019: Peter Uihlein rimane al comando dello Shriners Hospitals for Children Open dopo il secondo giro

Il secondo giro dello Shriners Hospitals for Children Open, ufficialmente, deve ancora terminare, perché alcuni golfisti sono stati fermati dall’oscurità giunta su Las Vegas. Prosegue la sua corsa al comando del torneo Peter Uihlein: il nativo di New Bedford, nel Massachusetts, oggi ha girato in 66 colpi (5 sotto il par) e si è dunque portato a -13 nel computo totale.

All’inseguimento del leader ci sono, a -11, l’altro americano Robert Streb e il coreano Whee Kim, che evidentemente ha intenzione di dar battaglia anche quest’anno dopo aver perso il torneo al playoff nel 2017. Quarta posizione a -10 per i due padroni di casa Bryson DeChambeau e Harold Varner III, oltre che per il messicano Abraham Ancer, mentre il settimo posto è occupato in solitario dall’uomo dell’Oklahoma Kevin Tway, che si trova a nove colpi sotto il par. -8 e ottava piazza, invece, per il quartetto formato da Cameron Champ (USA), Jordan Spieth (USA), Danny Lee (Australia) e José de Jesus Rodriguez (Messico), che però deve ancora finire il giro, essendo stato bloccato dall’interruzione alla buca 16.

Sono diversi i nomi importanti che non superano il taglio: tra gli altri, il sudafricano Rory Sabbatini, il tedesco Alex Cejka (al playoff lo scorso anno) e gli americani Hunter Mahan, Jim Furyk e Jason Dufner.













