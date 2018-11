Golf, PGA Tour 2019: Matt Kuchar mantiene un ampio margine di vantaggio su Whee Kim al Mayakoba Golf Classic

Terzo giro al Mayakoba Golf Classic in corso di svolgimento a Playa del Carmen, in Messico, e terza volta in cui Matt Kuchar chiude la giornata da leader. Il quarantenne di Winter Park, Florida, guida il torneo con 20 colpi sotto il par, avendo chiuso il giro in 65 (-6 odierno). Si allontana leggermente il sudcoreano Whee Kim, che si trova ora a -16: se non altro, per lui c’è la conferma del trovarsi bene su questo percorso, che l’anno scorso lo vide sconfitto al playoff. C’è una coppia al terzo posto (-15), composta dal 26enne di Springfield Richy Werenski e dal neozelandese Danny Lee.

In quinta posizione, a -14, troviamo il trio americano composto da Aaron Wise, J. J. Spaun e Cameron Champ: di questi, Wise è colui che meglio ha saputo comportarsi oggi, con un giro in 63 colpi, otto sotto il par. Il gruppo degli ottavi, invece, è assai nutrito: tre USA, Brice Garnett, Jim Furyk e Pat Perez, l’argentino Emiliano Grillo, il messicano Abraham Ancer, il canadese Adam Hadwin, l’indiano Anirban Lahir, tutti a -13.

Subito dietro, a -2, c’è Tony Finau (15° posto), mentre è ventiduesimo Rickie Fowler (-10). Ben più indietro il terzo dei big a stelle e strisce rimasti, Jason Dufner, 50° con -6. Non va meglio alla coppia sudafricana formata da Rory Sabbatini ed Ernie Els, perché entrambi sono sessantaduesimi a -3.













