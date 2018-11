Taekwondo, Europei Under 21 2018: azzurri lontani dal podio anche nella terza giornata

Al termine della terza giornata degli Europei Under 21 di taekwondo a Varsavia (Polonia) ancora nessuna medaglia per l’Italia. Erano soltanto due gli azzurri in gara quest’oggi, in realtà con poche possibilità di raggiungere il podio: Arturo Secondo nei -68 kg e Giada Iurlaro nei -57 kg. Si sono disputate anche le competizioni dei +87 kg maschili e dei -62 kg femminili, nelle quali non erano presenti atleti italiani. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati della giornata, categoria per categoria.

Nei -68 kg era impegnato Arturo Secondo, atleta che ha raccolto buoni risultati a livello junior nelle categorie di peso inferiori. L’azzurro è riuscito a superare il primo turno grazie alla squalifica dell’avversario, il cipriota Georgios Andreou, per raggiunto limite di penalità, ma è stato nettamente sconfitto nel secondo incontro dal russo Sarmat Tcakoev (n.18 del ranking mondiale, vicecampione europeo e favorito della vigilia) con il punteggio di 28-6. L’atleta russo ha proseguito il proprio cammino sino alla finale, dove ha sconfitto nettamente il turco Mehmet Kani Polat per 19-8 conquistando l’oro. Sul terzo gradino del podio altri due russi, Anton Grebenyuk e Rustam Odinaev.

L’altra italiana in gara era Giada Iurlaro, neocampionessa nazionale dei -57 kg. La 17enne pugliese è stata sconfitta al primo turno dalla bulgara Aya Al Masri, atleta sicuramente alla portata, al termine di un incontro condotto sempre dall’azzurra ma perso negli ultimi secondi con il punteggio di 22-20. Oro per la polacca Patrycja Adamkiewcz, che ha superato in finale la lettone Jolanta Tarvida. Bronzo per la russa Viktoria Ovchinnikova e per la turca Tugba Yilmaz.



Nei -57 kg era presente anche un’altra atleta, legata ai colori azzurri e dalla vicenda molto particolare. Si tratta di Alessia Korotkova, 20enne nata in Russia ma residente a Reggio Emilia dal 2001 costretta a gareggiare nel Wte Refugee Team per problemi di natura diplomatica. L’atleta in forza al club emiliano Taekwondo Tricolore, che ha più volte espresso il desiderio di riuscire a gareggiare sotto la bandiera italiana, non è infatti ancora in possesso della cittadinanza, ma non può nemmeno difendere i colori del suo paese d’origine dal momento che le convocazioni in Russia sono riservate agli atleti residenti in patria. Ironia della sorte, Korotkova ha sconfitto al primo turno proprio la russa Diana Tsaraeva per 14-6, perdendo però il secondo incontro con la tedesca Stefanie Grunauer per 21-18.

Nei +87 kg vittoria per il turco Emre Kutalmis Atesli che supera al golden point il russo Georgii Tandelov, mentre completano il podio l’ucraino Mykyta Turgan e per il macedone Dejan Georgievski. Tra le -67 kg oro per la norvegese Randi Dyngeland che sconfigge in finale la russa Valeriia Mokeeva, medaglia di bronzo per la francese Althéa Laurin e per l’altra russa Yulia Miyuts.

Nella giornata di domani le ultime possibilità di medaglia per gli azzurri. Speranze soprattutto al femminile, con Alessia Sturari e Sofia Zampetti nei -46 kg e con Laura Giacomini nei +73 kg. L’Italia cercherà un’ultima giornata di livello per non chiudere senza podi l’Europeo Under 21.













Foto: FITA