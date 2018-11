Atletica, Campionati Italiani Maratona 2018: Alessio Terrasi vince rimontando 2’30”! Tricolore anche per Gardelli

La Maratona di Ravenna 2018, che si è corsa oggi per le strade della città romagnola, è valsa anche per l’assegnazione dei titoli italiani di specialità. Parterre molto interessante al maschile dove a trionfare è stato Alessio Terrasi, capace di una rimonta incredibile sul favorito Francesco Bona concretizzata negli ultimi 100 metri di corsa (per la cronaca il successo generale è andato al keniano Wilfred Murgor col tempo di 2h12:36, bravo a precedere il connazionale Silah Kipkemboi in 2h13:05 e l’etiope Sefe Tigu in 2h15:14).



La lotta per il tricolore è stata particolarmente avvincente: ottimo avvio di Ahmed Nasef che attorno al quindicesimo chilometro era riuscito a guadagnare una manciata di secondi su Bona e addirittura un paio di minuti su Terrasi, poi alla mezza Bona opera il sorpasso e conduce con 43” su Nasef e addirittura 2’30” su Terrasi. A quel punto, però, Alessio inizia una clamorosa rimonta: al 40° chilometro si trova a 24” dal rivale, lo va a riprendere e lo supera negli ultimi 100 metri per un epilogo davvero imprevedibile. Terrasi dunque vince in 2h19:14 davanti a Bona (2h19:28) e Luca Parisi (2h22:51).

Al femminile, invece, il parterre non era dei migliori e a festeggiare è stata Eleonora Gardelli con un elevato 2h59:19 (gara vinta dell’etiope Mulisa Aberu Ayana in 2h36:32 sulla croata Nikolina Stepan in 2h48:07 e sulla lituana Ruta Simkunaite in 2h58:38).













Foto: Shutterstock