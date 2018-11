Golf, PGA Tour 2019: Kuchar, Bozzelli ed Hickok guidano l’OHL Classic at Mayakoba al termine del primo round

Il PGA Tour avvia un nuovo fine settimana all’insegna dello spettacolo dando vita all’OHL Classic at Mayakoba (montepremi 7,2 milioni di dollari). Il torneo, che si svolge sul percorso par 71 dell’El Camaleon Golf Club di Playa del Carmen (Quintana Roo, Messico), al termine del primo round vede in testa un trio di americani composto da Matt Kuchar, Kramer Hickok e Dominic Bozzelli.

Gli statunitensi hanno chiuso il giro d’esordio con lo score di -7 (64 colpi), e possono vantare una lunghezza di margine su un gruppone composto da ben 15 golfisti. In quarta piazza troviamo dunque l’indiano Anirban Lahiri, l’argentino Emiliano Grillo, il messicano Abraham Ancer, il canadese Adam Hadwin, gli statunitensi Harold Varner III, Gary Woodland, Kevin Chappell, J.T. Poston, Patton Kizzire, Bud Cauley e Richy Werensky, il sudcoreano Kang Sung-hoon, il tedesco Stephan Jager, ed infine gli australiani Danny Lee e Matt Jones.

Come si evince classifica cortissima dopo il primo giro, con oltre 50 golfisti racchiusi in appena 5 colpi. Ricordiamo che nella passata edizione trionfò l’americano Patton Kizzire con lo score di -19, ed il campione in carica è partito decisamente bene. Sarà caccia al back-to-back in terra messicana?













Foto: Isogood_patrick / Shutterstock