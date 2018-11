Golf, PGA Tour 2019: diversi i nomi di primo piano in Messico per il Mayakoba Golf Classic

Dopo il successo di Bryson DeChambeau al Shriners Hospitals for Childern Open, il PGA Tour lascia gli Stati Uniti e si sposta in Messico per la 12a edizione del Mayakoba Golf Classic. Il torneo, primo evento nella storia del tour americano a disputarsi sul suolo messicano, si svolgerà come d’abitudine sul par 71 del El Camaleon Golf Club di Playa del Carmen, nota località balneare affacciata sul Mar dei Caraibi.

Diversi i nomi di rilievo del circuito americano pronti a darsi battaglia, anche se è difficile indicare un vero e proprio favorito. Sicuramente da tenere d’occhio Rickie Fowler, n. 9 del ranking mondiale e secondo lo scorso anno al suo debutto in Messico, e Tony Finau, deciso a riscattare il 36° posto ottenuto a Las Vegas nel fine settimana passato. Pronti a lottare per le prime posizioni ci saranno anche il defending champion Patrick Kizzire e l’ex n. 1 al mondo Jordan Spieth, all’esordio nel torneo e ancora alla ricerca del primo acuto stagionale. Attenzione anche a Billy Horschel, vincitore della FedEx Cup nel 2015, e Cameron Champ, che due settimane fa ha conquistato il Sanderson Farms Championship.

Saranno poi al via giocatori dal palmares di tutto rispetto, come gli statunitensi Jim Furyk, Zach Johnson, Jason Dufner, Matt Kuchar, il sudafricano Ernie Els, oltre al Rookie of the Year 2018 Aaron Wise. Tra i vincitori delle passate edizioni presenti Pat Perez e Harris English, trionfatori rispettivamente nel 2016 e nel 2013 con il record complessivo del torneo (-21). Ci sarà poi anche il nordirlandese Graeme McDowell, unico giocatore non statunitense in grado di conquistare la vittoria in Messico, nel 2015.













