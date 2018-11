Sollevamento pesi, Mondiali 2018: Sohrab Moradi firma tre record del mondo e domina i -96 kg

L’iraniano Sohrab Moradi mette in scena una prestazione mostruosa e si aggiudica il titolo iridato dei -96 kg in occasione dei Campionati del Mondo 2018 di pesistica olimpica in corso di svolgimento ad Ashgabat, in Turkmenistan. Il 30enne si è imposto nel totale ed in entrambe le classifiche di specialità, firmando anche tre record del mondo standard di categoria. Nello strappo ha totalizzato 186 kg rifilando cinque kg al cinese Tao Tian proprio all’ultimo tentativo, mentre il bielorusso Yauheni Tsikhantsou si è fermato a 180 kg conquistando il bronzo di specialità. Il copione della gara non è cambiato durante la serie di slanci, infatti Moradi (oro olimpico in carica nei 94 kg) ha aperto con due prove valide da 223 e 230 kg che gli hanno assicurato il successo di totale e di specialità. L’iraniano ha fallito l’ultimo tentativo da 237 kg che gli sarebbe valso il primato personale assoluto (ottenuto nei -94 kg agli ultimi Mondiali), ma ha comunque chiuso davanti a Tao Tian con 226 kg e al qatariota Fares Elbakh con 217 sul podio di slancio.

Nella classifica combinata assoluta l’iraniano Moradi ha totalizzato 416 kg ed ha preceduto di nove lunghezze il cinese Tian (407) e di 25 kg il rumeno Nicolae Onica (391) che è giunto in quinta posizione nello strappo ed in quarta di slancio, riuscendo a prevalere sugli avversari diretti per il bronzo nel totale grazie alla sua regolarità. Da segnalare la quarta posizione del giovane bielorusso Yauheni Tsikhantsou, rimasto ai piedi del podio per appena un kg, che ha firmato il record del mondo juniores di totale con 390 kg.













Foto: IWF