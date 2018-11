Golf, PGA Tour 2019: Charles Howell III resiste al rientro di Gore e Champ ed è ancora davanti nel The RSM Classic

US golfer Charles Howell III participates at the PGA's OHL Classic at Mayakoba during the third day of the contest in Playa del Carmen, Quintana Roo, Mexico, 12 November 2017. EFE/Alonso Cupul