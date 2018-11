Golf, PGA Tour 2019: Charles Howell III allunga nel secondo giro del The RSM Classic

Immutata la situazione in testa alla classifica dopo il secondo giro del The RSM Classic in scena a Sea Island (Georgia). Lo statunitense Charles Howell III ha portato il proprio score complessivo a -14 con tre colpi di vantaggio sugli immediati inseguitori. L’americano ha girato oggi sul par 70 del Seaside Course (ricordiamo che nei primi due giri i giocatori hanno giocato alternativamente sui due percorsi del Sea Island Golf Club) chiudendo in 64 colpi con 6 birdie e nessun bogey. Il 39enne di Augusta è alla ricerca del terzo successo sul PGA tour e di una vittoria che manca da più di dieci anni (Nissan Open 2007).

Non sono mancati i rimescolamenti alle spalle del leader. In seconda posizione a -11 la coppia statunitense formata da Jason Gore e Cameron Champ. Entrambi hanno girato sul Seaside Course chiudendo in 63 colpi e recuperando cinque posizioni a testa. In particolare Champ, che continua nell’ottimo momento di forma, ha messo a segno quattro birdie consecutivi nelle ultime quattro buche. La rimonta più consistente è stata però quella dell’americano Nick Watney, capace di chiudere con un 64 sul par 72 del Plantation Course e di guadagnare ben quarantuno posizioni in classifica portandosi al quarto posto, a -9 per il torneo. Alle sue spalle in quinta posizione un terzetto a -8 formato dal canadese David Hearn e dai golfisti a stelle e strisce Ryan Blaum e Brian Harman.



All’ottavo posto a -7 una coppia formata dal nordirlandese Graeme McDowell (primo europeo al momento) e dall’americano Brice Garnett. Addirittura undici i giocatori in decima posizione, a -6 per il torneo: tra questi spiccano i nomi degli statunitensi Webb Simpson e Zach Johnson e del sudafricano Ernie Els. Tra i giocatori che non hanno passato il taglio da segnalare la presenza di Jason Dufner, Jim Furyk e dell’altro sudafricano Retief Goosen, alla seconda uscita dopo il recente inserimento nella Golf Hall of Fame.













Foto: Tathoms / Shutterstock.com