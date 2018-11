Golf, Francesco Molinari ha vinto la Race to Dubai! Quanti soldi ha guadagnato Chicco? Montepremi da urlo

Francesco Molinari ha concluso un’annata da incorniciare conquistando la Race to Dubai e diventando così il miglior golfista d’Europa. Un riconoscimento ampiamente meritato per il piemontese che in quest’annata ha conquistato anche l’Open Championship (primo italiano a imporsi in un Major), il BMW PGA Championships e il Quicken Loans National oltre alla Ryder Cup.



Un trionfo da favola per il nostro portacolori che non festeggia soltanto i tanti trofei in bacheca ma anche un lauto montepremi. L’apoteosi alla Race to Dubai, infatti, ha assicurato a Chicco un bonus di 1,25 milioni di dollari (circa 1,1 milioni di euro) che si aggiungono ai molti soldi guadagnati negli ultimi mesi a suon di vittorie.

MONTEPREMI RACE TO DUBAI: QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO CHICCO MOLINARI

Chicco Molinari ha vinto la Race to Dubai e si è così assicurato un assegno bonus da 1,25 milioni di dollari (circa 1,1 milioni di euro).













Foto: Valerio Origo