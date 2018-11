Golf, Francesco Molinari Imperatore d’Europa! Vinta la Race to Dubai, miglior golfista continentale dell’anno

Non serve aspettare la fine del quarto giro del DP World Tour Championship in corso a Dubai per determinare che Francesco Molinari ha ufficialmente vinto la Race to Dubai, che determina il golfista dai maggiori guadagni (e, di riflesso, il migliore) in Europa, e che dal 2009 è la continuazione ideale dell’Ordine di Merito. L’italiano, già vincitore dell’Open Championship (primo azzurro a vincere un Major in tutta la storia del golf), del BMW PGA Championship sul tour europeo e del Quicken Loans National su quello PGA, aggiunge così un altro alloro a una stagione difficilmente dimenticabile, contrassegnata inoltre da una spettacolare Ryder Cup assieme all’inglese Tommy Fleetwood.

Forse per caso o forse no, proprio Fleetwood, alla vigilia dei quattro giorni di Dubai, era l’unico che, dati alla mano, avrebbe potuto sfilare di mano la vittoria nella Race to Dubai a Molinari: per fare il bis di quanto compiuto nel 2017, però, gli sarebbe servita la vittoria con il torinese fuori dai primi cinque. Non ci è andato neppure vicino: comunque vada a finire il suo torneo, terminerà a -10, ben lontano dalle prime posizioni. Neanche Molinari ha brillato, chiudendo a -6, ma può ritenersi più che soddisfatto, vista l’annata. Come mostrato dalle immagini irradiate in giro per il mondo dall’account Twitter dell’European Tour, il primo ad essere felice per “Chicco” è proprio Fleetwood, che si è complimentato con lui pochi istanti dopo la fine del giro di entrambi. Volendola vedere in modo un po’ poetico, è come aver osservato i Moliwood colpire ancora insieme, da primo e secondo: l’avevano già fatto in Ryder Cup, diventando idoli incontrastati della folla accorsa a Parigi.

IT'S OFFICIAL 🥇 Francesco Molinari is the 2018 #RaceToDubai champion. pic.twitter.com/dLBmuxjcdQ — The European Tour (@EuropeanTour) November 18, 2018

The Race is over, and Tommy's the first to congratulate the new Champion.#DPWTC #RolexSeries pic.twitter.com/54KwKPEfIo — The European Tour (@EuropeanTour) November 18, 2018













Credits: Valerio Origo