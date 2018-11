Golf, European Tour 2019: si riparte da Hong Kong. Tre giocatori al comando dopo il primo giro, più indietro gli italiani

Appena il tempo di festeggiare la straordinaria vittoria di Francesco Molinari nella Race to Dubai 2018 ed è già il momento di aprire una nuova stagione. È cominciato nella notte il Honma Hong Kong Open presented by Amundi, primo evento dello European Tour 2019 che si disputa in Cina. Non sono moltissimi i giocatori di primo piano a contendersi la vittoria sul par 70 dell’Hong Kong Golf Club, anche a causa della contemporaneità con la World Cup of Gulf in scena a Melbourne (Australia).

Al termine del primo giro un terzetto al comando formato dall’inglese Aaron Rai, dall’australiano Jason Scrivener (entrambi senza bogey) e dal giapponese Yusaku Miyakato, capaci di chiudere in 65 colpi a -5. Alle loro spalle altri tre giocatori a -4: l’indiano Arjun Atwal, lo statunitense Micah Lauren Shin e l’inglese Jack Singh Brar. In settima posizione a -3 il tailandese Danthai Boonma e il sudafricano Thomas Aiken.



Gruppo foltissimo al nono posto a -2 con ben quattordici giocatori: il belga Nicolas Colsaerts, il tailandese Thonghai Jaidee, l’indiano Khalin Joshi, l’inglese Ashley Chesters, lo statunitense Berry Henson, i coreani Jeunghun Wang e Hyowon Park, gli australiani Scott Hend, Terry Pilkadaris e Sam Brazel, lo scozzese David Drysdale, il sudafricano Haydn Porteous, il cinese Yanwei Liu e lo spagnolo Alvaro Quiros. Più indietro i grandi favoriti della vigilia come Tommy Fleetwood (23° a -1) e Sergio Garcia (41° pari con il par). In grande difficoltà lo statunitense Patrick Reed (113° a +5).

Partenza non eccezionale per i tre italiani in gara. Il migliore è stato Edoardo Molinari che ha chiuso in 53a posizione a +1 con due bogey e un solo birdie di giornata. Più indietro Lorenzo Gagli (72° a +2) e Nino Bertasio (89° a +3) che domani dovranno cambiare marcia per cercare di superare il taglio.













roberto.pozzi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo