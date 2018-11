Golf, European Tour 2019: Aaron Rai vince l’Hong Kong Open. Ventesimo Lorenzo Gagli, più indietro Edoardo Molinari e Nino Bertasio

England's Aaron Rai tees off on the 10th hole during the Hong Kong Open golf tournament at the Hong Kong Golf Club on November 24, 2018. (Photo by Vivek PRAKASH / AFP)

La chiusura dei battenti dell’Hong Kong Open regala ad Aaron Rai il primo successo in carriera sul tour europeo. Il sudafricano, chiudendo il quarto ed ultimo giro del par 70 dell’Hong Kong Golf Club a Fanling in 69 colpi (-17 il totale dei quattro giorni), ha resistito al ritorno dell’inglese Matthew Fitzpatrick, secondo a -16 col terzo miglior score di giornata, un -6 frutto di sette birdie e del sanguinoso bogey alla buca 17. Rai, nel 2017, aveva fatto molto bene sul Challenge Tour con tre successi nel giro di pochi mesi.

Al terzo posto si classifica la coppia formata dal francese Victor Perez e dall’australiano Jason Scrivener, entrambi forti di un complessivo -11. In quinta posizione solitaria c’è invece lo scozzese David Drysdale, che con questo -10 propiziato da un giro in 66 trova il suo miglior risultato in assoluto sull’European Tour con lo stroke play integrale (il terzo posto al Belgian Knockout dello scorso maggio, infatti, era giunto in una situazione particolare: primi due giri con lo stroke play, ultimi due giorni col match play per i primi otto, impegnati in quarti, semifinali e finale).

C’è un terzetto in sesta piazza dal forte sapore iberico: vi si trovano, infatti, Rafa Cabrera Bello (coautore, assieme al sudafricano Thomas Aiken, 19°, del miglior giro odierno, in -7) e Sergio Garcia, finiti a -9 insieme all’indiano Shubhankar Sharma. Chiudono noni gli australiani Scott Hend e Jake Higginbottom, il finlandese Kim Koivu, l’austriaco Matthias Schwab, l’americano Micah Lauren Shin, tutti a -8.

Per quanto concerne il terzetto italiano, il migliore è Lorenzo Gagli, bravo a recuperare terreno nelle fasi centrali del torneo e ventesimo alla fine con un buon -5 (oggi ha girato pari con il par). 57° posto, incece, per Edoardo Molinari (-1 totale, che poi è anche il suo score odierno), mentre chiude sessantaduesimo Nino Bertasio, che ha impiegato i 280 colpi richiesti dal par per chiudere il torneo.













federico.rossini@oasport.it

Foto: LaPresse