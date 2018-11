Golf, European Tour 2018: Sergio Garcia allunga nel terzo giro del Nedbank Golf Challange. Pavan e Paratore scivolano indietro

Sergio Garcia prova l’allungo nel terzo giro del Nedbank Golf Challange. Sul par 72 del Gary Player Country Club di Sun City (Sudafrica) il fuoriclasse spagnolo è sempre al comando dopo 54 buche con uno score complessivo di -10. Garcia, che domani proverà a conquistare il suo primo torneo delle Rolex Series, ha chiuso il terzo round in 71, come nella giornata di ieri, con tre birdie e due bogey.

Avversario diretto dell’iberico sarà il sudafricano Louis Oosthuizen, secondo a -8 con due colpi di ritardo dal leader. Il golfista di casa è riuscito ad accorciare le distanze in vista di domani proprio sul green della 18, chiudendo con un birdie e approfittando del bogey di Garcia. Alle sue spalle un terzetto a -7 composto dal belga Thomas Detry (autore di un ottimo giro in 68), dal veterano inglese Lee Westwood e dal finlandese Mikko Korhonen. Tra coloro che possono ancora provare ad inserirsi nella lotta per la vittoria c’è anche l’inglese Ross Fisher, sesto in solitaria a -6, capace di recuperare ben tredici posizioni grazie ad un giro in 67 (il migliore di giornata).

Più staccati gli altri componenti della top ten: settimo il sudafricano Darren Fichardt a -4, ottavi i francesi Benjamin Hebert e Mike Lorenzo-Vera e l’altro sudafricano Dean Burmester a -3. A ridosso dei primi dieci, in undicesima posizione, l’inglese Matt Wallace e l’irlandese Shane Lowry, scivolati indietro a causa di due giri chiusi entrambi sopra par. In loro compagnia anche il belga Nicolas Colsaerts.



Terzo round difficile per i due italiani in gara: Andrea Pavan e Renato Paratore girano entrambi in 75 (+3 di giornata) e perdono diverse posizioni in classifica. Il primo, ottavo alla partenza questa mattina, inizia male (doppio bogey al par 5 della 2) e chiude ancora peggio (due bogey nelle ultime tre buche) il proprio terzo giro, scivolando al 20° posto, in par per il torneo. Il secondo paga a caro prezzo una brutta partenza (bogey alla 1 e alla 2) e si ritrova 34° a +2. Per Paratore quasi impossibile a questo punto riuscire ad entrare nelle prime 60 posizioni della Race to Dubai e qualificarsi per il DP World Tour Championship della prossima settimana.













Foto: Chatchai Somwat / Shutterstock.com