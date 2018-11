Golf, European Tour 2018: Paul Dunne al comando del Turkish Airlines Open, bene Pavan, indietro Paratore

Il primo giro del Turkish Airlines Open di Antalya fa già capire il livello della battaglia che si svolgerà sul par 71 del Regnum Carya Golf & Spa Resort. L’irlandese Paul Dunne è al comando dopo aver girato in 64 colpi (sette birdie per lui): dopo un lunghissimo periodo di scarsi risultati sul tour europeo, questo potrebbe essere un buon segnale per il venticinquenne di Dublino.

Nel gruppo in seconda posizione c’è l’altra fetta d’Irlanda presente nelle zone alte, e cioè Padraig Harrington, autore di un -6 di giornata e accompagnato dal danese Thorbjorn Olesen e dall’inglese Justin Rose. In quinta posizione, a -5, troviamo invece un enorme assembramento di golfisti: gli inglesi Sam Horsfield e Lee Westwood, i cinesi Haotong Li e Ashun Wu, il thailandese Kiradech Aphibarnrat, il belga Thomas Detry e il tedesco ex numero uno del mondo Martin Kaymer.

Per quanto riguarda gli italiani, al 20° posto con 68 colpi si classifica Andrea Pavan: il ventinovenne romano è comunque in buona compagnia, visto che a -3 hanno chiuso anche l’inglese Tommy Fleetwood, l’irlandese Shane Lowry e lo spagnolo Pablo Larrazabal. Molto più indietro l’altro azzurro, Renato Paratore, la cui giornata negativa si riflette nel +2 che lo colloca al 60° posto in compagnia del danese Thomas Bjorn e del francese Lucas Herbert.













