Golf, European Tour 2018: Danny Willett vince il DP World Tour Championship, Francesco Molinari la Race to Dubai

Il DP World Tour Championship è terminato da pochi minuti, e con esso anche la stagione 2018 dell’European Tour. La vittoria è andata all’inglese Danny Willett, che torna a vincere un torneo a oltre due anni e mezzo dal Masters di Augusta del 2016 con un giro in -4, che gli assicura un totale di 270 colpi (18 sotto il par totale) e una bella gioia. Il suo successo, inoltre, significa in automatico che la Race to Dubai ha un nuovo detentore: Francesco Molinari da Torino.

Dietro a Willett arrivano secondi a pari merito l’americano Patrick Reed e l’altro inglese Matt Wallace, entrambi fieramente in lotta per il successo fin quasi al termine e costretti a cedere facendo segnare un complessivo -16 (-2 e -4 di giornata rispettivamente). Tris d’uomini in quarta posizione a -14, con il sudafricano Dean Burmeister ad affiancare la coppia spagnola composta da Adrian Otaegui e Jon Rahm. Settimo posto con 275 colpi totali per uno dei due migliori di giornata, il sudafricano Dylan Frittelli (-6 oggi), nonché per l’inglese Tom Lewis. Arrivano noni a -12, infine, lo spagnolo Sergio Garcia, lo svedese Alex Noren e il thailandese Kiradech Aphibarnrat.

Il capitolo della classifica italiana, per una volta, oggi conta fino a un certo punto: per Andrea Pavan il ventiduesimo posto a -7 è significativo, perché ne dimostra la decisa crescita anche in un torneo disputato in mezzo ai grandi del tour europeo. Per Francesco Molinari, invece, il 26° posto a -6 significa Race to Dubai conquistata, anche perché Tommy Fleetwood non ha fatto meglio della sedicesima posizione. La sua è una felicità diversa, al termine di una stagione da ricordare, a trentasei anni.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL GOLF

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo