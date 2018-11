Golf, European Tour 2018: a Dubai per chiudere la stagione. Francesco Molinari e Tommy Fleetwood duellano per vincere la Race

Li hanno chiamati “Moliwood” lungo tutta la Ryder Cup, dopo che hanno messo in ginocchio chiunque si sia presentato davanti a loro in coppia. Francesco Molinari e Tommy Fleetwood, adesso, da compagni di squadra e autentici idoli della folla di Parigi diventano rivali, ammesso che il termine abbia un senso pratico. Saranno loro, infatti, a giocarsi la vittoria della Race to Dubai nell’ultimo torneo dell’anno, il DP World Tour Championship, fulcro dell’European Tour, che si gioca nella città più popolosa, sebbene non capitale (che è Abu Dhabi), degli Emirati Arabi Uniti.

Molinari, in questo torneo, prende il via potendo contare su un vantaggio di oltre un milione di punti nei confronti di Fleetwood: 4.709.921 contro 3.684.755. In breve, la speranza dell’inglese è di vincere il torneo di questa settimana sperando che l’azzurro sia fuori dai primi cinque. Una missione complicata, considerando che ci sono i migliori 60 dell’anno sul tour europeo e che in tanti, per un motivo o per un altro, hanno serie ambizioni di vittoria. Tuttavia, se l’impresa gli riuscisse, si assisterebbe a un memorabile bis.

Non ci sono però solo i primi due della Race to Dubai: al DP World Tour Championship ritroviamo i migliori 60 giocatori di questa classifica, tra cui Jon Rahm, che lo scorso anno ha vinto il torneo. Partecipano anche Rory McIlroy, Sergio Garcia, Xander Schauffele, Patrick Reed, Lee Westwood, Tyrrell Hatton, in sostanza tutto il meglio del golf visto Europa in quest’annata.

A livello italiano non c’è solo Francesco Molinari: in gara abbiamo anche Andrea Pavan, autore di un anno di primissimo livello, che lo ha portato a scalare 600 posizioni nel ranking mondiale, dove ora è prossimo a entrare nei primi 100.

Nella giornata di domani, alle 4:40 italiane (le 7:40 di Dubai, il cui fuso orario con il nostro Paese è, appunto, di tre ore), ad aprire le danze sarà la coppia inglese formata da Robert Rock e Matthew Southgate. Pavan sarà sul tee della buca 1 alle 7:05 (10:05) insieme all’altro suddito della Regina Ross Fisher, mentre Fleetwood e Molinari partiranno per ultimi, assieme, alle 9:40 (12:40). Francesco ha già regalato parecchie gioie al golf azzurro, ma dopo un anno del genere la ciliegina sulla torta farebbe un gran piacere.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL GOLF

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo