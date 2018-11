Giro d’Italia 2020, cambiano le date? Possibile slittamento nel calendario, da evitare sovrapposizione col California

Il Giro d’Italia potrebbe subire una piccola grande rivoluzione nella propria collocazione in calendario a partire dal 2020. Attualmente la Corsa Rosa si svolge nel mese di maggio con la conclusione nei primi giorni di giugno. Contemporaneamente, però, si corre anche il Giro di California che nelle ultime stagioni ha portato via diversi big all’evento che si disputa nel nostro Paese (per quanto riguarda il 2018 basti pensare a Peter Sagan con la maglia iridata, i velocisti Alexander Kristoff, Marcel Kittel e Fernando Gaviria).



La soluzione potrebbe però essere vicina come ha dichiarato David Lappartient, Presidente della UCI, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “Stiamo lavorando per evitare queste sovrapposizioni. Ci siamo già incontrati con RCS Sport e a dicembre parleremo con gli organizzatori americani: dalla stagione 2020, il progetto è quello di posticipare il Giro d’Italia di una settimana e anticipare il Giro di California. Si potrebbero correre entrambe“.

Dunque idealmente il Giro potrebbe scattare il 16 maggio e concludersi dunque attorno al 10 giugno mentre la corsa americana potrebbe essere anticipata al 3 maggio per terminare dopo sei giorni. Staremo a vedere se la soluzione verrà effettivamente adottata, indubbiamente sarebbe vantaggioso per entrambi e si porrebbe fine a una piccola guerra che non ha molto senso nel panorama attuale.













Foto: Pier Colombo