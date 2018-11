Giro d’Italia 2019, dove verrà trasmesso in diretta tv in chiaro? I problemi dell’accordo Rai-RCS e le varie ipotesi

La RAI e RCS non avrebbero ancora trovato l’accordo in merito ai diritti televisivi delle gare di ciclismo più importanti tra cui anche il Giro d’Italia 2019. Come ha riportato Il Messaggero, il costo del pacchetto (che comprende anche Giro di Lombardia, Milano-Sanremo, Tirreno-Adriatico) sarebbe particolarmente oneroso perché si parla di 18 milioni di euro contro i 12 del contratto attuale e in più la produzione sarebbe a carico del network pubblico.



Non è la prima volta che ci si avvicina al Natale con questa situazione di incertezza ma poi a ridosso dell’evento si è spesso trovato l’accordo, con buona soddisfazione della Rai visti gli importanti ascolti televisivi e anche degli organizzatori della Corsa Rosa ripagati dall’importante risonanza mediatica. Ma se davvero non si dovesse vedere il Giro d’Italia sulla Rai, dove verranno trasmesse le immagini della corsa a tappe più importante del nostro Paese? Di seguito tutti gli scenari possibili.

GIRO D’ITALIA 2019: DOVE VERRÀ TRASMESSO IN CHIARO?

– La deliberazione n. 131/12/CONS prevede che vengano trasmessi in chiaro alcuni eventi sportivi di capitale importanza e tra questi c’è anche il Giro d’Italia. Dunque la messa in onda gratuita e fruibile a tutto il pubblico senza abbonamento è garantita. Gli appassionati potranno stare tranquilli perché le fasi salienti dell’evento saranno comunque visibili.

– La trasmissione in chiaro su LA7 sarebbe un’ipotesi visto che il proprietario Urbano Cairo è anche Presidente di RCS MediaGroup.

– Se Sky fosse interessata al pacchetto allora potrebbe mandare il Giro d’Italia su TV8.

– Eurosport detiene già i diritti e trasmette il Giro d’Italia in maniera integrale sui propri canali a pagamento. In caso non emergessero altri accordi allora potrebbe trasmetterlo sui propri canali in chiaro (DMAX ad esempio).













Foto: Valerio Origo