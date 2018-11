Giro d’Italia 2019, a rischio la diretta tv sulla Rai? Contratto costoso con Rcs

Il Giro d’Italia 2019 potrebbe non essere trasmesso dalla Rai. Questa è la notizia riportata da Il Messaggero secondo il quale il network pubblico non avrebbe ancora trovato un accordo con Rcs, organizzatore della Corsa Rosa, in merito ai diritti televisivi. Il contratto non ancora siglato prevede un pacchetto con le corse italiane più importanti: oltre alla corsa a tappe di tre settimane ci sono anche Giro di Lombardia, Milano-Sanremo, Tirreno-Adriatico, Strade Bianche. Secondo la ricostruzione del quotidiano, il problema principale è il costo elevato del pacchetto: si parla di 18 milioni di euro contro i 12 del precedente contratto e la produzione sarebbe a carico della Rai.



RaiSport starebbe prendendo in considerazione la possibilità di acquistare i diritti della Vuelta di Spagna e di altre corse iberiche (si parla di un milione di euro di costi). Staremo a vedere come si svilupperà la situazione, la speranza è naturalmente che il Giro d’Italia riesca a trovare spazio sulla tv generalista come è sempre successo. Sulla Rai sono già confermati Tour de France, Mondiale e le grandi Classiche del Nord.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo