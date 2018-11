Giovanni Malagò attacca: “Hanno ucciso il Coni con 4 righe nella Finanziaria”

Dopo le dichiarazioni espresse ieri, Giovanni Malagò ha attaccato ulteriormente il Governo in merito alla riforma dello sport contenuta all’interno della Legge di Bilancio che dovrà essere approvata entro l’anno. A margine di un evento al Foro Italico di Roma, il Presidente del Coni ha affondato: “Dalla mattina alla sera, con 4 righe nella Finanziaria è stato ucciso il Coni. Toni troppo alti? Il documento ufficiale del mio mandato è tutt’altro che un atto fuori luogo. Da tutte le parti si è ribadito l’invito, la speranza e il diritto-dovere di andare al dialogo. Valutate voi se sono stati in proporzione meno o di più alti rispetto alla gravità del problema e dei fatti accaduti, peraltro non avvertiti e comunicati“.

Il numero 1 dello sport italiano ha poi ulteriormente precisato: “Immaginiamo che ti ritrovi completamente stravolto e snaturato in quelle che sono le funzioni demandate dalla legge dalla mattina alla sera, si fa fatica a trovare qualcuno che reagisca in maniera più educata e corretta di quanto è stato fatto. Sfido io: non c’è stata una parola che sia stata volgare. C’è un rispetto assoluto per le istituzioni“.













Credit Ciamillo