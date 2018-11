Ginnastica, oggi il Memorial Gander. Melnikova, De Jesus, Chusovitina e tante stelle: si torna in gara!

Questa sera (ore 20.00) si tornerà in pedana a meno di due settimane di distanza dai Mondiali 2018 di ginnastica artistica. Al PalaPenz di Chiasso (Svizzera) si disputerà il Memorial Gander, tradizionale kermesse di fine stagione giunta ormai alla 35^ edizione e che prevede la partecipazione di alcuni dei migliori ginnasti in circolazione pronti ad affrontarsi in una gara ad eliminazione: dieci partecipanti per entrambi i sessi che gareggiano su due o tre attrezzi, i primi sei si esibiranno poi in un’ultima specialità per definire la classifica finale.



Spiccano in particolar modo la francese Melanie De Jesus Dos Santos (Campionessa d’Europa al corpo libero), l’incantevole russa Angelina Melnikova (quinta nel concorso generale ai Mondiali), la quotata brasiliana Flavia Saraiva (molto attesa tra trave e corpo libero), l’infinita uzbeka Oksana Chusovitina (a 43 anni finalista al volteggio ai Mondiali), l’ucraina Diana Varinska (molto attesa alle parallele), le esperte Jade Barbosa dal Brasile e Kim Bui dalla Germania. A completare il parterre femminile ci saranno l’olandese Eytora Thorsdottir, la britannica Emily Thomas, le svizzere Ilaria Kaeslin, Caterina Barloggio e Anina Wildi.

Al maschile da annotare la presenza dell’ucraino Oleg Verniaiev (vicecampione del mondo alle parallele), l’infinito rumeno Marian Dragulescu pronto per un gran volteggio, il russo Nikita Nagornyy e i forti svizzeri Oliver Hegi e Pablo Braegger.