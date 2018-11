Ginnastica, Mondiali 2018: assegnati i Premi Eleganza by Longines, trionfo di Angelina Melnikova!

Al termine della Finale all-around femminile dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica sono stati assegnati anche i Premi Eleganza della rassegna iridata, conferiti dallo sponsor Longines. La nota marca di orologi, da decenni partner della Federazione Internazionale e sinonimo di eleganza, ha deciso di premiare una ragazza e un uomo che durante questa competizione si sono messi maggiormente in luce sotto questo profilo.

A vincere il premio sono stati i russi Angelina Melnikova e Artur Dalaloyan. Lei stupenda 18enne bionda di Voronhez, vera icona di bellezza apprezzata in tutto il circuito per la sua grazia e oggi quinta nel concorso generale a pochi centesimi dal podio. Lui coriaceo 22enne che ieri è riuscito a laurearsi Campione del Mondo. La coppia succede a Brooklyn Moors e Kenzo Shirai che avevano gioito dodici mesi fa a Montreal. Il premio femminile torna in Russia dopo addirittura 17 anni (Elena Zamolodchikova a Ghent 2001), a 19 stagioni di distanza dal sigillo di Svetlana Khorkina, vera Reginetta di eleganza. Il premio consiste in un orologio dell’ultima collezione e, fino allo scorso anno, era previsto anche un assegno da 5000 dollari (per questa edizione non sono state date notizie in merito).

Russians Artur Dalaloyan and Angelina Melnikova win the Longines Prize of Elegance! 🇷🇺🔥😍#DohaGym2018 pic.twitter.com/7kysy2HOy1 — UEG (@UEGymnastics) November 1, 2018













