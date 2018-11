Ginnastica, Coppa del Mondo: Lara Mori e Martina Rizzelli ripartono da Cottbus verso le Olimpiadi, grandi novità al maschile

L’Italia sarà presente con ben cinque atleti alla prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di ginnastica artistica che andrà in scena a Cottbus (Germania) durante il weekend del 22-25 novembre. A Cottbus (Germania) incomincia la corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020, i vincitori delle varie classifiche di specialità staccheranno il pass per la prossima rassegna a cinque: otto tappe in programma, la 43^ edizione del Turnier der Maister in terra teutonica assegnerà i primi punti per chi spera di volare in Sol Levante come individualista.



Cinque azzurri incominceranno da qui il proprio cammino verso i Giochi. Lara Mori riparte da questa grande classica internazionale dopo aver sfiorato la finale di specialità al corpo libero in occasione dei recenti Mondiali e aver vinto i Giochi del Mediterraneo: la ammireremo proprio al quadrato e alla trave. La toscana, che disputò gli atti conclusivi al quadrato degli Europei e della rassegna iridata 2017, ha tutte le carte in regola per essere tra le prime otto anche in questa occasione e potrebbe giocarsi il podio se dovesse eseguire al meglio il suo buon esercizio. La 20enne insegue Tokyo 2020 dopo essere stata assente a Rio 2016, la strada da individualista potrebbe essere congeniale alle sue caratteristiche ma non sarebbe impossibile vederla nel quartetto (anche se questi posti sembrano essere prenotati dalla classe 2003).

Martina Rizzelli è invece tornata alla grande in azzurro dopo due stagioni, ha gareggiato a Doha e ora ci riproverà sugli staggi in questa occasione: la comasca si è sempre distinta sul suo attrezzo di punta, sta cercando di ritrovare confidenza ai massimi livelli e vuole giocarsi tutte le sue carte in questo contesto per inseguire la seconda partecipazione alle Olimpiadi (in prospettiva è difficile vederla inserita all’interno di un contesto di squadra).

Al maschile, invece, chance importante per Andrea Cingolani che torna alla ribalta dopo aver saltato gli ultimi grandi appuntamenti internazionali. Il marchigiano prova a rilanciarsi in questa gara, vedremo se riuscirà a prendersi un posto importante in questo contesto insieme a Carlo Macchini che era presente ai Mondiali di Doha e che tra parallele a sbarra può provare a dire la sua. Jacopo Gliozzi è invece la grande novità, pronto per il debutto sul massimo palcoscenico al cavallo con maniglie.













Foto: Ricardo Bufolin/FGI