Francesco Molinari miglior golfista europeo: “Un anno unico, mi godo il successo”

Francesco Molinari ha concluso una stagione davvero da incorniciare e si è definitivamente consacrato. Il piemontese ha infatti conquistato la Race to Dubai, laureandosi miglior golfista europeo dell’anno dopo aver già alzato al cielo l’Open Championship e la Ryder Cup. Ennesima impresa per il 36enne che può assolutamente ritenersi uno dei migliori sportivi italiani in generale di questo 2018 che ormai volge al termine.

Le dichiarazioni di Chicco sono ovviamente di giubilo e i festeggiamenti dopo l’apoteosi conclusiva non possono mancare: “Credo sia qualcosa di incredibile, sono felicissimo e ora voglio godermi questo successo. Per me è stato un anno unico, andato oltre ogni più rosea aspettativa. La prima vittoria in un major, il trionfo in Ryder Cup dove non avevo mai vinto un incontro e sono riuscito ad impormi in 5 sfide. Sono senza parole”.













Foto: Pier Colombo