Fortnite Stagione 6: ecco la guida a tutte le Sfide della Settimana 8

Siamo arrivati agli sgoccioli della Stagione 6 di Fortnite, e se le Sfide della Settimana 8 sono arrivate puntuali come al solito ieri pomeriggio, noi ci abbiamo messo un po’ più del solito per portarle tutte a termine e compilare la consueta guida firmata IES. Continuate a leggere se siete alla ricerca di un modo per finirle di corsa!

Se detestate andare in giro per la mappa, avete sbagliato gioco. E le Sfide della Settimana 8 sembrano pensate proprio per provare a convincervi a cambiare gioco. Ovviamente scherziamo, però guardando quanto richiesto da Epic Games a questo giro, è evidente il tema ricorrente degli spostamenti. Preparate le scarpe comode, oppure un veicolo: nessuno vi ha mai chiesto tante volte di passare per i “luoghi indicati”! Ma smettiamola di perdere tempo, ecco come risolvere tutte le Sfide della Settimana 8:

Sfida a Fasi 5 stelle per tutte le fasi (0/5) – Preparatevi a camminare, oppure a usare un veicolo, perché per portare a termine tutte le fasi dovrete muovervi parecchio. In ognuna di esse, infatti, dovremo visitare i due luoghi indicati nominati:

– Fase 1: visita Rifugio Ritirato e Corso Commercio nella stessa partita

– Fase 2: visita Crocevia del Ciarpame e Parco Pacifico nella stessa partita

– Fase 3: visita Laboratorio della Latrina e Fatal Fields nella stessa partita

– Fase 4: visita Colline Infestate e Borgo Bislacco nella stessa partita

– Fase 5: visita Tempio Tomato e Condotti Confusi nella stessa partita

Queste sono quelle esclusive per chi possiede il Pass della Battaglia:

Ottieni un punteggio di 3 in diversi tiri al piattello (0/3) – Dirigetevi in tre dei sei macchinari per il tiro al piattello (trovate una comoda mappa della loro posizione in calce all’articolo) e cercate di ottenere almeno 3 punti con ognuna di loro. Provate e riprovate, prima o poi affinerete la mira e non mancherete più nemmeno un colpo.

– Fase 1: usa un Rampino

– Fase 2: usa una Piattaforma di Lancio

– Fase 3: usa una Fenditura Portatile

