F1, parla Camilleri: “Questa è la migliore stagione della Ferrari dal 2008. Faremo il massimo per vincere il Mondiale”

“Quella attuale per la Ferrari in Formula 1 è la migliore stagione dal 2008” parole importanti e che danno fiducia quelle di Louis Camilleri, amministratore delegato della Rossa, in una conference call con gli analisti sui conti del terzo trimestre, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

C’è ancora un sogno per questo finale di Mondiale: “Stiamo facendo progressi e la scuderia farà il massimo per vincere il mondiale costruttori nelle ultime due gare”.

Non sono dichiarazioni di un singolo, tutto il team la pensa ugualmente. Proprio ieri infatti il Team Principal Maurizio Arrivabene, alle Finali Ferrari di Monza, aveva detto: “Era dal 2008 che non si vincevano così tante gare e c’è ancora il mondiale Costruttori in palio. È difficile, ma non intendiamo mollare e trasmetterò la passione ricevuta dal pubblico di Monza, sia a Maranello, sia a quella parte del team che si trova già in Brasile”.













