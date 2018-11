Fognini-Federer, Masters 1000 Parigi-Bercy: quando si gioca? Data, programma, orario d’inizio

Oggi giovedì 1° novembre Fabio Fognini scenderà in campo per sfidare Roger Federer nel terzo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy: Il ligure cercherà l’impresa sul cemento della capitale francese, non è in perfette condizioni fisiche ma vuole giocarsi tutte le sue possibilità contro il Maestro, ex numero 1 del mondo che cerca di farsi strada nel torneo e che vuole tornare al successo dopo essersi imposto nella sua Basilea settimana scorsa. Si preannuncia una partita particolarmente accesa, i due giocatori si sono qualificati agli ottavi di finale approfittando dei ritiri di Fucsovics e Raonic, ora si affronteranno in un testa a testa vibrante che mette in palio un posto tra i migliori otto dell’ultimo 1000 della stagione.

Fabio Fognini cerca un numero di lusso anche per avvicinarsi al ruolo di riserva alle ATP Finals a cui invece Roger Federer è qualificato: sarebbe il giusto premio per la bella stagione del migliore tennista italiano che vuole regalarsi una soddisfazione importante nonostante abbia delle difficoltà fisiche. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Fognini-Federer, match valido per il terzo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

GIOVEDI’ 1° NOVEMBRE:

Non prima delle 19.30 Fabio Fognini vs Roger Federer

FOGNINI-FEDERER: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

Foto: lev radin shutterstock