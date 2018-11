Calendario Mondiali ciclismo 2019: quando si svolgono? Date, programma, orari e tv

I Mondiali 2019 di ciclismo si svolgeranno dal 21 al 29 settembre nello Yorkshire (Gran Bretagna). Dopo la durissima edizione di Innsbruck, la rassegna iridata del prossimo anno vedrà in generale dei percorsi meno impegnativi e le prove in linea sembrano adattarsi sulla carta ai velocisti resistenti. I Mondiali 2019 toccheranno dieci città dello Yorkshire. Il perno centrale sarà Harrogate, sede di arrivo di tutte le corse, mentre quelle di partenza saranno Beverley, Bradford, Doncaster, Leeds, Northallerton, Richmond, Ripon, Tadcaster e Wetherby.

Nel programma delle gare ci saranno due importanti novità. La prima riguarda l’introduzione della corsa in linea del Paraciclismo, che aprirà la rassegna iridata sabato 21 settembre. La seconda è invece la cronometro a squadre mista, che si svolgerà domenica 22 e sostituirà le cronometro a squadre per club che si sono svolte nelle ultime edizioni. Questa nuova specialità vedrà gareggiare le nazionali con tre corridori uomini e altrettante donne. Partiranno prima gli uomini e una volta che il secondo atleta avrà tagliato il traguardo, scatteranno le donne per timbrare poi il tempo complessivo. Il programma proseguirà poi come di consueto con le cronometro individuali (da lunedì 23 a mercoledì 25) e successivamente le prove in linea per le categorie Juniores, Under23 ed Elite.

Di seguito il calendario completo dei Mondiali 2019 di ciclismo, con le date e il programma di tutte le gare.

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO 2019

Sabato 21 settembre

Prova in linea Paraciclismo C1: Beverley-Tadcaster-Wetherby-Harrogate

Domenica 22 settembre

Cronometro a squadre mista: due giri nel circuito di Harrogate 28 km

Lunedì 23 settembre

Cronometro femminile Juniores: un giro circuito di Harrogate 14 km

Cronometro maschile Juniores: due giri nel circuito di Harrogate 28 km

Martedì 24 settembre

Cronometro maschile Under23: Ripon-Harrogate 32,5 km

Cronometro femminile Elite: Ripon-Harrogate 32,5 km

Mercoledì 25 settembre

Cronometro maschile Elite: Northallerton-Harrogate 54 km

Giovedì 26 settembre

Prova in linea maschile Juniores: Richmond-Harrogate 144,5 km

Venerdì 27 settembre

Prova in linea femminile Juniores: Doncaster-Harrogate 91,5 km

Prova in linea maschile Under23: Doncaster-Harrogate 192,5 km

Sabato 28 settembre

Prova in linea femminile Elite: Bradford-Harrogate 149,5 km

Domenica 29 settembre

Prova in linea maschile Elite: Leeds-Harrogate 284,5 km













